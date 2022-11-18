加密貨幣｜FTX新任CEO：管治混亂在職業生涯中從未見 揭用FTX資金幫員工買樓

曾參與安隆Enron清盤案的FTX新任CEO批評，公司管治混亂情況，在職業生涯中從未見。（網上圖片）

倒閉的加密貨幣交易所FTX集團新任行政總裁John Ray III，在向美國特拉華州破產法院提交的初步聲明中，披露更多醜聞，批評已辭職的行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF）管治極度混亂，還動用公司資金為員工支付住屋等費用。

John Ray III在聲明中表示，「在我職業生涯之中從未見過如此完全失敗的企業管治，及完全缺乏可信的財務資料。」John Ray III過往曾經處理多宗企業倒閉個案，包括參與當年轟動全球的安隆（Enron）破產案。他稱，在個人職業生涯中，從未見過像FTX這樣失敗的公司管治，並且完全缺乏可信賴的財務資料，控制權集中在極少數缺乏管理經驗、單純的個人手中，集團旗下許多公司從未召開過董事局會議，這種情況前所未見。

FTX資金用於購買員工及顧問個人物品

聲明指出，FTX的公司基金，曾被用於以FTX員工和顧問的名義，購買巴哈馬的公寓和個人物品，目前尚不清楚公司基金的資金來源。前不久，SBF位於巴哈馬的公寓，以4,000萬美元掛牌出售。