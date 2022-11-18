加密貨幣｜FTX新任CEO：管治混亂在職業生涯中從未見 揭用FTX資金幫員工買樓

倒閉的加密貨幣交易所FTX集團新任行政總裁John Ray III，在向美國特拉華州破產法院提交的初步聲明中，披露更多醜聞，批評已辭職的行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF）管治極度混亂，還動用公司資金為員工支付住屋等費用。
John Ray III在聲明中表示，「在我職業生涯之中從未見過如此完全失敗的企業管治，及完全缺乏可信的財務資料。」John Ray III過往曾經處理多宗企業倒閉個案，包括參與當年轟動全球的安隆（Enron）破產案。他稱，在個人職業生涯中，從未見過像FTX這樣失敗的公司管治，並且完全缺乏可信賴的財務資料，控制權集中在極少數缺乏管理經驗、單純的個人手中，集團旗下許多公司從未召開過董事局會議，這種情況前所未見。
FTX資金用於購買員工及顧問個人物品
聲明指出，FTX的公司基金，曾被用於以FTX員工和顧問的名義，購買巴哈馬的公寓和個人物品，目前尚不清楚公司基金的資金來源。前不久，SBF位於巴哈馬的公寓，以4,000萬美元掛牌出售。
John Ray III認為SBF最近在訪問中對接手FTX的管理層的批評誤道，又表示財務顧問嘗試結算FTX的現金狀況時，有通知金融機構凍結提取活動，並拒絕任何來自SBF的指令。財務顧問目前鎖定「只是一部分」的數碼資產，希望可以根據破產保護令收回。他又表示，公司的記賬混亂而草率，令回收數以十億元客戶資金相當困難。目前鎖定在沒有連接網絡的加密貨幣錢包─冷錢包（cold wallet）金額約7.4億美元。
目前鎖定儲於cold wallet資金約7.4億美元
另外，文件註腳資料顯示，截至9月30日，FTX的子公司Alameda Research共向SBF借出10億美元，又向另一創辦人Nishad Singh借出超過5億美元。有關財務文件未經審核，在SBF控制FTX業務期間準備，Ray對文件真破性存疑。
FTX是全球最大的加密貨幣交易平台之一，公司因流動性問題上周申請美國破產保護，多個國家的監管機構展開調查。