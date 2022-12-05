加密貨幣｜FTX旗下最有價值公司LedgerX傳求售 最少10投資者有意競購

已申請破產保護的加密貨幣交易所FTX，據報將旗下加密貨幣期貨交易所LedgerX出售套現，目前已吸引包括加密資幣界巨頭Blockchain.com和Gemini等買家的興趣。

LedgerX被認為FTX其中一項最有價值的資產。《彭博社》報道，FTX新任行政總裁John J. Ray Ⅲ和重組顧問仔細研究公司賬目，嘗試從中尋找出可以出售獲取資金以償還債權人的現金、加密貨幣及資產。截至11月17日提交的文件中，LedgerX擁有約3.03億美元現金，目前仍然不清楚出售可獲多少收益。

報道指出，LedgerX是在美國商品期貨委員會（CFTC）的註冊衍生工具機構，擁有多張監管認可衍生品結算、掉期衍生品等牌照，可算是FTX的一大重要資產。但目前仍未清楚LedgerX將以多少價格出售。

除了Blockchain.com、Gemini等公司外，虛幣交易中心Bitpanda、合約買賣平台Kalshi等公司亦表示對LedgerX有興趣，而消息人士估計，會有更多潛在投資者出現。

LedgerX 擁約 3 億美元現金及多個美國牌照

LedgerX、FTX、Blockchain.com、Gemini和Kalshi並未有對報道作出回應，不過，Bitpanda行政總裁Eric Demuth在電郵中表示，公司無意考慮參與競購。另外，亦有消息人士表示，有跡象顯示洽談已進入關鍵時刻，小部分競購者已簽署了保密協議。

FTX去年收購LedgerX後，LedgerX本來一直申請在沒有中介的情況下，仍可進行加密貨幣衍生工具的結算。不過，自從FTX上月申請破產保護後，已向CFTC撤回有關申請。