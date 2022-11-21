加密貨幣｜FTX欠50大債主31億美元 大坂直美居里等體育巨星受牽連捱告

FTX據報欠下50名最大無抵押債權人合31億美元，包括向最大債權人的欠款達2.26億美元，而索償超過1億美元的債權人超過10名，合共14.5億美元。綜合外電引述FTX向法院提交的文件，50大債權人各索償金額均超過2,100萬美元。這批債權人在文件中被列為客戶，並沒提及他們的名稱。FTX在11月11日向美國特拉華法院申請破產保護，估計其債權人達致100萬名以上。
另外，據《法新社》報道，一眾投資於FTX及與FTX有合作的美國體壇明星和名人因FTX的詐欺行為訴訟中被列為被告，成為FTX事件上的受害者。
報道指出，一眾名人包括4座大滿貫冠軍的日本女網好手大坂直美、美國NBA名星史提芬居里（Stephen Curry）前美國職籃NBA球星「俠客」奧尼爾（Shaquille O'Neal）、職業美式足球聯盟NFL傳奇四分衛Tom Brady和他的巴西超模前妻Gisele Bundchen、喜劇演員Larry David和主持創業投資實境秀「創智贏家」（Shark Tank）的美國明星投資人歐萊瑞（Kevin O'Leary）與FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）都被列為被告，幫助推動FTX的發展。FTX上周在美國聲請破產對整個加密貨幣圈造成巨大衝擊，多國當局已對此展開審查。
入稟狀指出：「FTX的詐欺計劃，是要利用全國各地單純的投資人。」「一些體育和娛樂界知名人士不是投資FTX，就是成為這家公司的品牌大使」，並在廣告和社群媒體上大肆宣傳。