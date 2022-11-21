加密貨幣｜FTX欠50大債主31億美元 大坂直美居里等體育巨星受牽連捱告

FTX據報欠下50名最大無抵押債權人合31億美元，包括向最大債權人的欠款達2.26億美元，而索償超過1億美元的債權人超過10名，合共14.5億美元。綜合外電引述FTX向法院提交的文件，50大債權人各索償金額均超過2,100萬美元。這批債權人在文件中被列為客戶，並沒提及他們的名稱。FTX在11月11日向美國特拉華法院申請破產保護，估計其債權人達致100萬名以上。

另外，據《法新社》報道，一眾投資於FTX及與FTX有合作的美國體壇明星和名人因FTX的詐欺行為訴訟中被列為被告，成為FTX事件上的受害者。