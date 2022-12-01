加密貨幣｜SBF：我現在只剩一張有10萬美元的信用卡

SBF接受《紐約時報》訪問時稱自己「幾乎一無所有」，只剩一張信用卡內有10萬美元。（資料圖片）

因為財困申請破產而掀起全球加密幣災的加密貨幣交易平台FTX，其前行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF）最新向傳媒表示，自己窮得只剩下一張信用卡，裏面大約有10萬美元。

這位身家在10月下旬估計仍然座擁資產淨值超過150億美元、加密貨幣界傳奇男子SBF在接受《紐約時報》訪問時表示，他度過了「糟糕的一個月」（a bad month），亦差不多沒有錢剩。他在訪問中否認曾將任何個人資金從 FTX 轉出——稱自己現在「幾乎一無所有」，現在只剩下一張信用卡，裏面大約有10萬美元。

10月時身家仍有150億美元

他在訪問中表示，他沒有故意誤導投資者，「我從來沒有試圖進行欺詐」。然而，在多次被問及 FTX 與其他實體（包括他擁有的貿易公司 Alameda Research）之間的資金流動細節時，他有時顯得粗略。他亦表示，說自己低估了支付 FTX 客戶提款所需的現金數量——導致交易所擠兌。

當被記者問到自己說話是否真誠，他回答說自己盡所能做到誠實。「我不知道我什麼時候說謊。」

他表示，他的律師曾建議他不要公開發言，但自己沒有理會他們的建議。他目前並不擔心潛在的刑事或民事責任。

曾經是全球最大加密幣交易所的FTX，市值一度高達 320 億美元，本月初破產，令許多投資者無法從平台提取資金。業內多個環節的企業及投資者受到嚴重影響，仍然掙扎解困。根據早前披露的法庭文件，FTX 目前欠其 50 個最大的債權人近 31 億美元。