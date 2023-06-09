加密貨幣｜SEC主席再轟業界多騙子　接連起訴龍頭幣安Coinbase

SEC主席再轟業界多騙子，早前接連起訴龍頭幣安Coinbase。(資料圖片)

美國證交會（SEC）近日接連起訴加密貨幣交易所龍頭幣安及Coinbase後，SEC主席Gary Gensler於6月8日表示，目前的加密貨幣熱潮，令其聯想起1920年代聯邦證券法頒布前情況，轟業界多詐欺及騙子。

否認SEC有意碾碎加密貨幣行業

SEC主席Gary Gensler又否認，SEC有意碾碎整個加密貨幣行業，又稱加密貨幣行業普遍存在經過精密計算的經營手法，明知道有關活動屬於必須註冊仍不作理會，暗指業界的做法藐視監管法例。

Gary Gensler續指，目前加密貨幣熱潮充斥騙子、詐騙策劃者、吹捧者、龐氏騙案策劃者，昭最終致一般民眾淪為破產法庭常客，不應允許加密貨幣破壞大眾對資本市場信任，不該讓加密市場傷害投資者。

接連起訴幣安及Coinbase

本周初，SEC接連起訴兩間龍頭加密幣交易平台，包括幣安及Coinbase，日前Gary Gensler出席活動時重申，大部分的加密貨幣活動屬於投資合約性質，是證券產品的一種權式，應受SEC監管，因此加密貨幣交易平台也要被納入受監管類別。