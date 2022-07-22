加息半厘 冀壓通脹至2% 歐洲8年負利率年代終結

超出預期

歐洲長達8年的負利率年代，終告一段落！歐洲央行自2014年將利率降至零以下後，昨議息後終於決定加息0.5厘，為2011年7月以來11年首次加息，超出市場預期的上調0.25厘。該行希望通脹可回落至2%目標水平，歐元受消息刺激下一度急彈。

歐洲央行加息0.5厘後，存款機制利率從負0.5厘，升至0厘；主要再融資利率從0升至0.5厘；邊際借貸利率從0.25厘，升至0.75厘。該行指，今次是在利率正常化的道路上邁出一大步，雖然步伐較上次會議暗示的更大，但認為措施合適，該行6月初議息時，曾預告下次會議加息0.25厘。

組TPI支持貨幣政策有效傳導

另外，為避免各國息差持續擴闊而打擊高負債國家，歐央行亦通過成立新政策工具「傳導保護工具」(Transmission Protection Instrument, TPI)，以支持貨幣政策有限傳導至各歐元區國家，而TPI的購買規模取決於政策傳導所面臨的風險嚴重程度。該行指，大手加息的決定除了基於高通脹，亦因為有TPI提供強化支援。

拉加德：通脹續不合理高

歐元區本月初公布的19國通脹率達8.6%，為25年來新高，在歐元1999年面世以後，大部分時間均處低通脹年代，今次是歐央行首次與高通脹搏鬥。該行昨指，在未來的議息會議上，利率將會進一步正常化；另外即使踏入加息周期，該行仍繼續就資產購買計劃(APP)下到期債券的本金進行再投資，而緊急抗疫購債計劃(PEPP)本金，亦會再投資到至少2024年底。

歐洲央行行長拉加德昨預計，通脹將在一段時間內處不合理高位，而高通脹壓力也源自疲弱歐元，經濟前景不明，所有成員一致同意加息半厘。

歐元彈0.9%後升幅曾收窄

歐元兌美元最近曾跌至20年來新低，但在歐央行昨加息後，截至本港時間昨晚9時半，歐元兌美元一度明顯反彈，高見1.0279，最多升0.9%，惟及後升勢收窄，曾見1.0189，僅升0.03%。法國巴黎銀行有分析指，歐洲擺脫負利率政策，將增加當地資產吸引力及提升歐元價值，認為對當地資產市場會產生巨大影響。