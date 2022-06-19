加息周期｜余偉文：港即使加息 銀行不會出現按揭風險

金管局近期多次承接港元沽盤，本港銀行體系結餘降至逾2,600億元，金管局總裁余偉文今日出席電台節目時說，美國聯儲局已合共加息1.5厘，與本港存有息差，市場因而有套息交易，造成資金流出，他認為結餘仍有逾2,600億元仍屬高企水平，預期金管局將承接更多沽盤，速度亦可能加快，直至港息貼近美息並達致平衡，而港息最終必會上調。 余偉文又指，今次港息出現滯後情況，相比以往時間會短很多，呼籲投資和借貸時需留意利息風險。現時銀行按揭的「防波堤」已很高，新造按揭成數約五成，供款比率逾三成，從風險管理角度看，即使利率上升，銀行都不會出現按揭風險。

倘被剔出 SWIFT 有如七傷拳

另外，他又指，金管局已制訂預案，應付各種可能出現的極端情況，如本港被剔出環球銀行金融電信協會(SWIFT)所帶來的影響，他形容有關做法屬核選項，亦有如「七傷拳」，不旦打擊本港同時影響到環球金融體系。「中美關係緊張，對任何人都沒有好處」，並指內地一直未有停止對外開放，中港互聯互通日漸擴大，相信外資對港的資金或人員投資會持續。

兩個月十度接錢近 700 億

根據資料顯示，港元持續觸及弱方兌換水平，金管局於5、6月已十度接錢，合共涉資696.53億元，銀行體系結餘於周二降至2,679.22億元。