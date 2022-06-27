加息周期｜美股顯著上揚 再有聯儲局官員支持下月加息4分3厘

大幅加息及經濟衰退暫時緩減，美股造好，道瓊斯工業平均指數上周五收巿報31,500點，上升823點。納斯達克指數收巿報11,607點，上升375點。 標普500指數收巿報3,911點，上升116點。總計全個星期，三大指數分別上升5.4%、7.5%及6.4%。

被視為鴿派的三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）支持當局下月再加息0.75厘，再多一名美國聯儲局官員表示立場。聯儲局主席鮑威爾早前出席美國參議院銀行委員會聽證會時再次重申，當局致力抗擊通脹，雖然大幅加息可能推高失業率，也可能導致經濟衰退，但強調聯儲局抗通脹是無條件。

據報，議員在聽證會中追問鮑威爾，如果加息導致經濟大幅放緩，卻沒有迅速降低通脹，該央行將如何權衡取捨。他表示，假如面對這種情況，聯儲局也不會願意從加息轉向降息，除非看到明確證據表明通脹以令人信服的方式回落。

不過，美國前財長薩默斯（Larry Summers）則重申，美國未來兩年出現衰退勢所難免，並且有確切風險會更快降臨，同時提醒聯儲局要避免過早掉頭放鬆政策，避免犯下上世紀七十年代導致通脹扎根的錯誤。

衰退疑慮下，聯儲局主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德和英倫銀行行長貝利本周三在歐央行年會聚首交換意見。