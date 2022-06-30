加息周期｜美英歐續放鷹 美匯指數逼105關

美國聯儲局主席鮑威爾出席歐洲央行年度政策論壇時重申，美國經濟處於「強勁的狀態」，家庭及企業財務狀況穩健，可承受貨幣政策收緊。受到鮑威爾的鷹派言論刺激，美元指數在紐約尾市升至105以上。歐元兌美元尾市跌逾0.7%，美元兌日圓亦觸及137日圓關口。

歐美央行領袖出席歐洲央行年度政策論壇，鮑威爾重申，聯儲局正「迅速」加息，以控制需求，令供應及需求的增長更為平衡。他強調，在不引發經濟衰退的情況下提高利率是聯儲局的目標，相信有實現這一目標的途徑。

聯儲局正爭取令美國經濟增長放慢到足以降低通脹，但又不會導致經濟衰退。鮑威爾承認，軟著陸的路徑變窄。新冠疫情對經濟活動的干擾，可能助長了通脹或價格波動，從而使各央行的調控方式變複雜。

出席同一會議的英倫銀行行長貝利及歐洲央行行長拉加德昨在歐洲央行年會論壇繼續放鷹。貝利表示，不排除下次會議將加息幅度加碼至半厘。拉加德則形容，不大可能重返新冠疫情爆發前的超低通脹時代，認為央行需按通脹增長預期來調整策略。

英倫銀行：不排除 8 月初加息半厘

貝利表示，若有持續的跡象顯示價格上漲構成問題，央行可選擇採取更強而有力的行動來遏抑通脹。他不排除在8月初的會議將基準利率大幅上調半厘。英倫銀行此前已連續5次會議宣布加息，每次上調0.25 厘，目前基準利率為1.25厘。他說，經濟的轉折點是最難判斷的，英國經濟很明顯開始放緩，而且數據可能非常不穩定。他表示，金融市場正消化加息的上行風險，由於能源價格上漲，今年通脹仍將進一步上升。

英國國家統計局早前公布，英國通脹在5月以前的12個月中達到了9.1%，而4月份統計的通脹率為9%。燃料和能源價格是推動通脹的最大因素，但英國國家統計局說，食品價格進一步推動物價上升。食品和非酒精飲料漲價助長了5月份的漲價。俄羅斯烏克蘭戰爭嚴重限制了世界最大的兩個小麥和玉米出口國的小麥和玉米供應，這是麵包和麥片的主要原料。

另外，拉加德重申，歐洲央行將以堅定而持續的方式」採取行動，應對歐元區破紀錄的通脹。她昨表示，待本周稍後獲得整個歐元區的數據再作決定。到目前為止，拉加德認為加息0.25厘。部分歐洲央行官員表示，若通脹前景惡化，可能要考慮加息半厘。