加息周期｜英國瑞士匈牙利阿根廷央行加息 日本維持利率不變

英國、瑞士、匈牙利和阿根廷央行都宣布加息，日本維持利率不變。(資料圖片)

為遏抑通脹，繼美國大幅加息4分3厘後，全球多國中央銀行相繼宣布加息。英倫銀行議息後宣布加息0.25厘，指標利率上調至到1.25厘，利率升至2009年1月以來最高水平，是繼去年12月啟動加息周期後連續第5次加息。

英倫銀行稱，若果通脹壓力持續存在，必要時會採取有力行動，意味若果通脹繼續飆升，不排除日後會加大加息力度。外電引述利率期貨工具數據顯示，市場認為英倫銀行已對通脹失去控制，加大對央行需要實施一連串大幅加息的押注，預料到年底英國利率升至3厘水平，即是有1.75厘加息空間，意味今年剩下的4次會議需要3次加息半厘和1次加息四分一厘。

英國4月通脹率達到9%，是40年以來最高，遠高於英倫銀行2%的通脹目標。英倫銀行預料，到10月通脹率再升至略高於11%，並預期英國今年第二季經濟萎縮0.3%。

瑞士央行亦出乎市場預期加息半厘，指標利率升至負0.25厘，是2007年12月以來首次加息。央行表示，不排除在可預見的將來有必要進一步加息，以穩定通脹。

阿根廷央行宣布加息3厘，基準利率升至52厘，是今年來第6次加息。阿根廷5月通脹率達到61%的30年高位。

匈牙利央行將一周存款利率調升半厘至到7.25厘。匈牙利央行副行長稱將繼續加息周期，直到通脹有見頂跡象，預料通脹可能於今年秋季見頂。

日本央行一如預期維持利率不變。