加按息｜中銀加H按封頂息0.25厘 P按息則上調0.1厘

繼滙豐及渣打銀行上月齊調高新造同業拆息按揭(H按)封頂息0.25厘後，另一間發鈔銀行、中銀香港(2388)亦上調H按封頂息0.25厘，實際封頂息為2.75厘，並同時將最優惠利率(P，5厘)按息，由P減2.5厘上調至P減2.4厘，即實際年息為2.6厘，上調0.1厘，本月15日生效，惟有關調整只適用於二手物業的申請。

一手按息維持不變

而中銀一手物業的P按及H按封頂息率則維持不變，同為P減2.5厘，實際息率為2.5厘。

中銀回應時指，將按市場情況及客戶需求等各方面，不時重檢按揭服務條件，保持業務競爭力及為客戶提供不同的按揭服務計劃。在過去一段時間，銀行同業拆息(HIBOR)按揭封頂息率，與P按計劃的息率基本保持一致。在息口趨升的環境下，除了提供HIBOR按揭計劃外，亦推出一個有利率差異化的P按計劃，讓有意置業的客戶多一個選擇。客戶作買樓決定時，應考慮未來一段長時間經濟環境及息口走勢，按自身對利率變化的負擔能力，選擇合適的按揭計劃。