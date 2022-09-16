加航向Heart Aerospace購買30架電動飛機

加拿大航空公司（Air Canada）已簽署協議，向瑞典公司 Heart Aerospace 購買 30 架電動飛機，以減排及降低燃料成本。Heart Aerospace同時公布，獲得加拿大航空及瑞典航天及國防公司紳寶（Saab）各投資500萬美元，成為該公司的小數股東。
加航購買的ES-30型號飛機，可搭載 30 名乘客，以電磁推動，可以達至零排放及低噪音，預計將於 2028 年投入使用。雙方未有提及購買飛機的作價。
加航及瑞典紳寶各投資500萬美元成小數股東
加拿大航空公司表示，這架飛機將由鋰離子電池供電，並配備可使用可持續航空燃料的備用混合發電機。ES-30 預計的續航里程為 200 公里，在發電機補充電力的情況下可延伸至 400 公里。
根據牛津大學「用數據看世界」（Our World in Data）資料顯示，全球航空業的碳排放量約佔整體排放量2.5%。除了燃油排放的二氧化碳之外，航空業也排放許多非二氧化碳的溫室氣體，這也成為加劇全球暖化的原因。
電動飛機零排放低噪音
為了邁向零碳的永續運輸，航空業不斷透過新設計、更乾淨的能源或技術等方式，來解決溫室氣體排放和成本問題，令電動飛機成為趨勢，而混合動力飛機是目前市場主流。
電動飛機有各種環境的好處，使用上，電動飛機能有助降低機票價格、機艙內的引擎噪音也會明顯地變小，且使用電力引擎跟傳統的內燃機相比，飛機能夠在空氣阻力較小的高海拔地區保持性能穩定。不過預計要到2030年，混合動力技術才有可能實際運用在商業客機上，也就是說要達到「純電動商業客機」的理想，仍舊還有很長的路要走。