加航向Heart Aerospace購買30架電動飛機

加拿大航空公司（Air Canada）已簽署協議，向瑞典公司 Heart Aerospace 購買 30 架電動飛機，以減排及降低燃料成本。Heart Aerospace同時公布，獲得加拿大航空及瑞典航天及國防公司紳寶（Saab）各投資500萬美元，成為該公司的小數股東。

加航購買的ES-30型號飛機，可搭載 30 名乘客，以電磁推動，可以達至零排放及低噪音，預計將於 2028 年投入使用。雙方未有提及購買飛機的作價。

加航及瑞典紳寶各投資500萬美元成小數股東

加拿大航空公司表示，這架飛機將由鋰離子電池供電，並配備可使用可持續航空燃料的備用混合發電機。ES-30 預計的續航里程為 200 公里，在發電機補充電力的情況下可延伸至 400 公里。