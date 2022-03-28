劵商野村分析：營多印尼撈麵將加價4至5%

繼早前日清(1475)公布港產出前一丁等產品出產價4月起加價後，日資券商野村估計，印尼即食撈麵營多亦將加價，營多的製造商Indofood CBP(ICBP)繼去年第四季給旗下產品進行整體幅度約4至5%的加價後，今年將會再漲價4至5%，但仍也不能抵銷原料成本上漲對毛利率構成的壓力。

第一太平(142)分拆了上市的ICBP持有營多，其去年首3季收入和經營溢利分別有70.27%和84.79%來自即食麵。以營多的知名度、ICBP亦明言它是「旗艦品牌」，營多成本問題對Indofood甚至第一太平的業績均有一定影響。ICBP去年首3季的毛利率36.44%，按年微升0.07個百分點。

含營多在內的「消費者品牌產品」首三季收入近230億元

而包括營多在內的「消費者品牌產品」(Consumer Brand Product)分部，去年首3季為Indofood進貢57.76%的收入和71.73%的經營溢利，金額分別為42.05萬億印尼盾(約229.36億港元)和8.68萬億印尼盾(約41.93億港元)。

「消費者品牌產品」分部大致上，等於已被分拆上市的ICBP野村直言，ICBP不能完全把成本轉嫁給消費者，預測該企今年及明年的毛利率只有約32%，進一步下調毛利預測的機會也相當高，其他營運開支亦沒有太多節省的空間，勝在品牌影響力可讓公司加價而不會流失市場份額。