勁縮九成｜上半年集資額13年最少 巨無霸重來 新股憧憬轉熱

港股上半年反覆向下逾千五點埋單，但相較新股市場則顯然未算慘淡。綜合市場資訊，港股上半年新股集資額僅約26億美元(約203億港元)，較去年上半年勁縮92%，並為2009年以後、13年來集資額最少的上半年。不過，隨著多隻巨額集資的新股已去馬或準備出動，市場憧憬下半年新股氣氛可見逆轉。

新股慘淡令市場近月不斷傳出中資券商裁員的消息，惟在內地抗疫措施放寬、中港股市表現跑贏及內地釐清海外上市規例下，瑞信上周有報告認為可鼓勵更多企業來港。有分析相信，內地監管見鬆綁下有利企業估值，將令更多等待市場氣氛回暖的企業重新啟動上市，並因而終結上半年的新股冷鋒。