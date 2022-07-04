勁縮九成｜上半年集資額13年最少 巨無霸重來 新股憧憬轉熱

港股上半年反覆向下逾千五點埋單，但相較新股市場則顯然未算慘淡。綜合市場資訊，港股上半年新股集資額僅約26億美元(約203億港元)，較去年上半年勁縮92%，並為2009年以後、13年來集資額最少的上半年。不過，隨著多隻巨額集資的新股已去馬或準備出動，市場憧憬下半年新股氣氛可見逆轉。
新股慘淡令市場近月不斷傳出中資券商裁員的消息，惟在內地抗疫措施放寬、中港股市表現跑贏及內地釐清海外上市規例下，瑞信上周有報告認為可鼓勵更多企業來港。有分析相信，內地監管見鬆綁下有利企業估值，將令更多等待市場氣氛回暖的企業重新啟動上市，並因而終結上半年的新股冷鋒。
金融壹賬通今介紹上市
本港上半年掛牌的新股僅26隻，但集資額超過5億美元的只有1隻。不過目前正招股的新股已多達10隻，包括集資額最高134.6億元年度巨無霸天齊鋰業(9696)；而單計本月至18日掛牌的新股就已有16隻，已為上半年的六成，包括中國平安保險(2318)旗下金融壹賬通(6638)今以介紹形式在港雙重上市。
中免傳最多籌30億美元
另外，除天齊鋰業外，多隻重磅新股或亦陸續來港，如內地免稅店營運商中國中免在上周四重新提交港上市申請，意味重啟去年12月擱置的上市計劃，市傳集資額20億至30億美元，最快在下月至9月掛牌，倘成事將取代天齊鋰業成今年集資王。至於其他高集資額新股包括電動車製造商威馬汽車，傳集資10億美元；內地電池商中創新航科技，傳籌15億美元。
掛牌後八成潛水 認購續淡
不過即使新股重來，亦不等於市場認購氣氛一併熱烈。正在招股的多隻新股中，目前僅兩隻的孖展認購已超額，其他全數未足額，包括天齊鋰業。事實上，上半年26隻掛牌新股中，累積錄升幅的不足兩成，表現最好是在內地提供診斷檢測服務的雲康集團(2325)，5月中上市後累升近1.3倍；至於掛牌5個交易日的快狗打車(2246)跌足5日，累挫42.3%。