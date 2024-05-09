動力減弱｜恒指連續兩日回吐 大摩：港股超買 宜精選股份

港股在周一中斷十連升後，昨日繼續回吐。券商摩根士丹利關注，港股在最近強勢拉升後，動能已經減弱，然而在中國宏觀經濟改善的前提下，投資者可慎選個股、考慮主題如國企改革和中國走出去相關股份。
科技股內房受壓
恒指昨日高開31點，報18,510點，但午後回軟，最後以近全日低位收市，跌165點或0.9%，報18,313點；但在四大指數中，防守性最強的紅籌指數跌幅反而最大，跌1.56%。大市成交1286.55億元。股份普遍有回調，科技股見沽壓，阿里巴巴(9988)跌2.4%；美團(3690)跌1.7%。不過，小米(1810)全日急升6.5%，為表現最好藍籌，傳公司下季發布兩款新摺機。
內房股是另一個重災區。中國百強房企4月銷售急跌45%，內房股沽壓大，合景泰富(1813)大跌14.1%，世茂(813)重挫13.5%；重磅的龍湖(960)也插7.6%，為包尾藍籌。
追貨意欲減 投資宜精挑細選
摩根士丹利認為，港股是受惠多種因素而錄得亮眼升勢，包括中國宏觀經濟有回穩跡象；資金分散投資從美國和日本市場流出尋求機會；1月底，長倉基金減倉港股有見底和中資股波動性在1月見頂，觸發資金冚倉等。但大摩認為，中資股份在最近1星期和1個月已跑贏全球，技術上出現超買，而全球投資者倉位已有改善，在地緣政治、收益率和外匯因素正在減弱或逆轉考慮下，再追買中資股的迫切性有所減弱；可阻礙中資股升勢。
不過該行指，在中國宏觀環境包括出口和製造業改善的前提下，中資股仍有一定吸引力，投資者仍可以選擇個股、主題性投資如國企改革和中國走出去的股份。但中國的通縮壓力和救市政策的時間和規模，仍然值得關注。