動力減弱｜恒指連續兩日回吐 大摩：港股超買 宜精選股份

港股在周一中斷十連升後，昨日繼續回吐。券商摩根士丹利關注，港股在最近強勢拉升後，動能已經減弱，然而在中國宏觀經濟改善的前提下，投資者可慎選個股、考慮主題如國企改革和中國走出去相關股份。



科技股內房受壓

恒指昨日高開31點，報18,510點，但午後回軟，最後以近全日低位收市，跌165點或0.9%，報18,313點；但在四大指數中，防守性最強的紅籌指數跌幅反而最大，跌1.56%。大市成交1286.55億元。股份普遍有回調，科技股見沽壓，阿里巴巴(9988)跌2.4%；美團(3690)跌1.7%。不過，小米(1810)全日急升6.5%，為表現最好藍籌，傳公司下季發布兩款新摺機。