動盪市況下MPF點部署？分析：適度減持美股 轉向亞洲市場

IPP財富管理團隊資深分區經理何家文指，美國經濟雖具長期吸引力，但近期衰退風險上升，IPP建議投資者適度減持美國股票基金，轉向亞洲市場。恒生指數在今年首季表現強勢，屢破阻力位，而內地股市也在政策支持下逐步回暖，值得關注。至於亞洲地區，IPP建議將部分MPF資金配置於亞洲及香港股票基金，以捕捉區域增長潛力。

全球經濟不確定性加劇，投資市場持續波動，打工仔對於強積金(MPF)的投資部署亦顯得緊張。香港財富管理顧問公司盈加國際財富管理(IPP International Wealth Management Ltd，IPP)呼籲投資者適時重新檢視MPF投資策略，透過分散國際投資並增持亞洲及香港市場，提升長期回報並有效管理風險。

適度配置債券基金或國庫債券

而在市場不穩時，債券基金可有效降低波動影響。IPP建議投資者適度配置債券基金或國庫債券，平衡風險並吸納穩定回報。IPP強調「Stay Invest」策略，建議投資者在市場短期波動時保持冷靜，避免因恐慌拋售或轉到對市場敏感度較低的基金而錯失反彈機會。何家文解釋，留意到市場習性往往在低谷幾天後又突然迅速反彈，若過早轉向保守基金，當市場不跌反升時，就來不及進場吸納，變相鎖定虧損。

展望下半年，IPP預計市場波動將持續，但亞洲及香港市場因估值吸引力和政策支持，將具備增長潛力。如當關稅這個話題完結時，全球經濟會重新再發展蓬勃起來，對美國市場應持謹慎配置態度，以應對經濟衰退風險。