勞力士｜名錶價格大跌一成全因加息　一覽5隻跌價最多Rolex (附圖及表)

勞力士｜ 香港人熱愛投資，除一般股票、債券、基金之外，亦有人喜愛投資物品保值。勞力士作為世界上其中一款著名手錶品牌，其競爭力及吸引力一直存在，價值也不菲。不過，近期有名錶調查研究機構的報告分析指出，受加息及市場波動影響下，部分名錶價格大跌，甚至挫逾一成。

名錶價格指數與高位相比跌逾三成

高級手錶市場調查研究機構WatchCharts，追踪勞力士、百達翡麗和愛彼等頂級品牌的60款手錶的價格指數（WatchCharts Overall Market Index），相比2022年3月的高位下跌32.22%。其中僅含勞力士型號的單一指數，與高位相比更下跌27.44%，近一年亦下跌12%。

名錶愈貴價格愈跌得多

報告又指顯示，在過去12個月，價格於5萬至10萬美元的名錶，價格下跌15%以上；而價格在1萬至2萬美元的名錶，價格下跌10.4%；價格在5千至1萬美元區間的名錶下跌6.8%，名錶愈高價受影響愈大。此外，報告又帶出因加息令利率上升，加劇市場擔憂經濟衰退，致投資者減少對奢侈品支出及增加儲蓄，另因加密貨幣轉差，二手名錶市場供應增加亦壓低價格。

過去名錶價格指數及勞力士價格數據：