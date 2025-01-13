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財經
2025-01-13 12:54:00

北上消費可用FPS轉數快？余偉文：年中推出部分服務

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金管局總裁余偉文。(資料圖片)

金管局總裁余偉文。(資料圖片)

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金管局總裁余偉文今(13日)出席亞洲金融論壇(AFF)時，介紹了多項涉及兩地的金融措施。他提到，當局將與內地人民銀行合作，實現兩地快速支付系統的對接，預計在今年中可推出部分服務，並將根據實際經驗逐步擴展和完善相關服務。

金管局最新上載個人兩地跨境匯款的常見問題集，解答香港匯款至內地時可接受的交易和途徑等安排。(官網截圖)

金管局最新上載個人兩地跨境匯款的常見問題集，解答香港匯款至內地時可接受的交易和途徑等安排。(官網截圖)

全天候進行即時小額跨境支付

余偉文說，正與人行落實兩地快速支付系統對接，即香港的轉數快(FPS)與內地的網上支付跨行清算系統(IBPS)，讓兩地居民可以透過輸入收款方的手機號碼或帳戶號碼時，進行全天候、7X24小時即時小額跨境支付，與香港本土使用轉數快(FPS)的方式類似。

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金管局上載常見問題集解答兩地交易安排

他表示金管局最新上載個人兩地跨境匯款的常見問題集，解答香港匯款至內地時可接受的交易和途徑等安排。現時每人每日會有8萬元人民幣匯款額度，每年有5萬美元等額度以港元匯入內地，有關生活情節所引起問題可以在常見問題集找到。

另一項有關利商便民服務的措施是針對大灣區的安排。余偉文表示，金管局歡迎人民銀行新增香港居民代理見證開戶業務的銀行參與，這將為香港居民在內地的消費、生活和出行等方面提供更優質便捷的支付服務答案。

此外，他還提到金管局將推出總額1,000億人民幣的貿易融資資金安排，從明日起，債券通的結算時間將延長一小時至下午4時半，並將擴大內地投資者透過「南向」債券通進行債券交易的幣種，從目前的港元和人民幣延伸至美元和歐元等幣種的債券。

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