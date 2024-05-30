北上消費｜卓悅中心：港客比例增至逾30%　最愛買科技產品

港人北上消費成新趨勢，亦令深圳大型商場掀起一股競爭潮。卓悅中心董事總經理甄婉兒表示，香港客佔其商場周末客流約20%，在假期時，比例可增逾30%，她又透露香港人喜愛北上購入電子產品。

甄婉兒指，香港客人喜愛的消費種類數碼科技等。她表示，商場內主打售賣科技產品，吸引許多港人親身而來購買香港少見的3C產品，「有啲好似小米、華為、大疆（DJI）嘅產品，香港未必有得賣，所以香港人會專程周末北上入手買返香港用，而且對比香港其實更有性價比。」

除科技產品外，甄婉兒說，餐飲亦是港人喜愛消費種類之一。而據記者現場所見，場內一間以售賣蛋糕甜品為主的店舖大排長龍。卓悅中心的營業部負責人向記者表示，港客一般喜愛購買購買伴手禮帶回港，甚至排隊逾一小時亦樂意。

甄婉兒又指，去年尾開始深圳政府推出政策指導，宣布未來大力推廣境外旅客離境退稅政策，滿足更多境外旅客和退稅商店需求。她認為政策提供了誘因，令更多港人北上消費。

據深圳市政府指出，港澳居民凡於指定商場的「集中退付點」辦理退稅手續，並必須經由寶安機場或蛇口郵輪中心離境，則可成功退稅。旅客購買退稅物品金額達500至11萬元人民幣，即符合退稅條件，退還金額視乎產品的增值稅稅率，一般為是9%及13%。