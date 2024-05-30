北上消費｜深圳領展中心城：五一客流量同比增長82%　港客佔五成

莊美蓉稱，剛過去的五一長假期，領展深圳旗下的「領展中心城」商場創出2024年最高的人流及消費紀綠。她說，與去年的「五一長假期」比較，該商場人流錄得82%的同比增長，其中約五成為香港人。

近年港人北上消費盛行，領展項目公司總經理(中國內地)莊美蓉表示，受到過去數年疫情影響下，港深兩地均出現「消費降級」現象，但香港人希望維持與以往高質素的生活品質，故轉移至消費較低的內地。

莊美蓉又以該商場的2023年與2022年商場人流作比較，有達120%同比增長、消費額亦達80%同比增長。莊美蓉認為，消費金額增長不如人流增長，反映港深同樣有消費降級的現象，「主要係因為市民普遍都出現消費降級，而商家都有相應調低產品價格。」

莊美蓉亦解釋，訪深港人消費力普遍較內地人高，因同類型餐飲收費會明顯低於香港。她舉例說，「好多港人喺母親節嗰陣，專登上深圳餐廳慶祝，當預算600蚊港紙，可以享受到比起香港食飯時，更有質素、更特別嘅餐廳。」

港深兩地商場需一同增加競爭力

對於內地有餐飲品牌陸續進軍香港市場，莊美蓉說，兩地商家可一起「做大個餅」增加競爭力，她又形容現時不只是內地與香港之間競爭，更多是大灣區與鄰近省份比併。

對於即將來臨的端午節假期，莊美蓉預料，今年端午節假期緊接周末，加上商場將舉辦漢服主題等的活動，亦與電子包Wechat Pay HK推出優惠等，料該商場客流量將按年增長60%至80%，並指對端午節假期客流量有信心。