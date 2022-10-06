北京下月復辦馬拉松 體育股料可上望

北京下月復辦馬拉松，券商發表報告，認為體育股有上望空間。（網上圖片）

北京將於11月復辦馬拉松，據官網顯示，今次賽事僅限年滿20歲的北京常住人口報名，參賽人數為3萬人，選手在起跑後可以不佩帶口罩。這是今年初北京冬季奧運會以來，當地再次舉辦的一場大型體育賽事。券商認為，消息有助提振市場情緒，加上體育用品股累積跌幅不少，看法轉趨正面。

摩根士丹利發表報告認為，李寧（2331）及安踏（2020）的風險回報可期，因為短期內下行空間有限，反而如果疫情管控政策出現變化，上行空間可能很大。該行分析，安踏的多元化品牌組合可帶來持續的市佔率增長，支持品牌、渠道升級以及快速增長的前景。安踏其他上行因素包括FILA的增長動力，以及旗下品牌的快速增長及不斷提升的品牌價值。

該行又認為，在宏觀經濟不確定的情况，李寧的可持續盈利增長前景值得更高的估值，預計集團在2022至2024年期間，盈利年均複合增長率可達26%，高於全球行業的平均水平。

瑞信發表研究報告則指出，消息提振市場情緒，為市場帶來重新開放的訊號，該行預計最快在2023年第二季全面開放。由於體育用品企業較依賴線下銷售，積極的信號將繼續提振市場情緒。

消息釋放重新開放的訊號

報告又認為，利好消息過後投資者將轉為關注企業的基本面，看好申洲國際（2313）預期未來12個月表現將跑贏同業，主要因為基本面即將見底回升，股價已反映負面因素，及風險回報亦具有吸引力等，因此將行業首選改為申洲，予目標價106元，評級「跑贏大市」。

申洲、李寧及安踏昨天急升逾1成後，今日個別發展，申洲和李寧升逾半成，最新報67.6元及67.15元，安踏回吐0.4%，報91.5元。