北京汽車半年少賺三成 新能源車收入挫35%

集團上半年與燃油車相關收入減2.6%，至899.62億元，主要由於銷量下降及車型結構變化影響；毛利下降8.3%，至201.630,162.7億元，主要由於銷量下降及車型結構變化影響。至於與新能源車相關收入大挫34.7%，至43.6億元，主要由於銷量下降及車型結構變化影響；毛利虧損14.76億元，去年同期蝕14.17億元，虧損擴大4.2%，主要由於銷量下降及部分車型加大促銷影響。

北京汽車(1958)公布6月底止半年純利19.78億元(人民幣，下同)，按年大減30.5%；收入943.22億元，少近半成；毛利186.87億元，跌9.1%，主要由於燃油車毛利減少所致；經營利潤107.5億元，少14.6%；每股盈利0.25元；維持不派中期息。

研發開支飆 74% 研越野車產品

集團上半年資本開支少6.7%，至22.14億元，研發開支總額大增74.2%，至180.23億元，主要由於加大越野車產品及下一代純電平台在內的產品研發活動支出。

展望下半年，集團指將緊跟市場變化，努力提升體系能力及市場份額，以銷量為拉動力，保持投放節奏，聚焦越野、SUV、中高端混動等關鍵賽道以及海外機會市場，適當調整產品隊形，繼續擴大高價值、高流量產品的銷量結構，在各細分市場形成上量合力。

北京汽車今日收報1.87港元，無升跌。