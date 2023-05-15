北向互換通首日上線　滙豐完成首批交易

北向互換通今日（15日）正式啟動，境外投資者可通過香港參與內地銀行間利率互換市場，方便持有内地債券的國際投資者管理利率風險。滙豐現已完成首批交易，其中滙豐中國擔任交易的報價商，而滙豐香港則擔任指定清算代理行。而金管局指，密切關注北向互換通落實情況。

總裁余偉文說，北向互換通為國際投資者提供進一步參與境內債券市場有利條件，對提升人民幣債券在國際市場認受度和投資者信心具特殊意義；他又認為，北向互換通能予香港金融機構新機遇，鞏固香港的國際風險管理中心地位及離岸人民幣樞紐角色。

金管局對於今日啟動安排，表示將與兩地監管部門密切關注相關落實情況，按照市場發展和投資者需要，完善提升各項操作安排。

充分體現中央對香港關心和支持

國務院港澳辧副主任王靈桂表示，近年兩地金融市場互聯互通以前所未有的廣度深度不斷推進，互換通將互聯互通機制延伸至金融衍生品市場，是內地與香港深化金融市場互聯互通合作又一里程碑式重大舉措，充分體現中央對香港的關心和支持。

人民銀行副行長潘功勝表示，今天北向互換通正式上線，是中國金融市場對外開放進程中又一重要事件，充分體現中央政府對於鞏固和提升香港國際金融中心地位的高度重視，以及支持香港長期繁榮穩定發展的堅定信心。

行政長官李家超表示，北向互換通是象徵兩地金融市場融合又一重要里程碑，因將與債券通產生協同效應，讓境外投資者以方便及安全渠道，參與在岸人民幣利率互換，提升國家金融市場對外開放，進一步釋放境外投資內地資本市場的潛力。