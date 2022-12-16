北水反手掃ETF 盈富吸資逾10億

美國聯儲局加息半厘，同時釋出鷹派立場，恒生指數全日走低，最多瀉440點，收市報19,368點，失304點或1.6%，為本月首次跌穿10天移動平均線(昨處19,390點)。不過近日接連沽ETF(指數買賣基金)的港股通昨卻趁跌市反手掃貨，盈富基金(2800)淨買額達10.3億元，恒生中國企業(2828)亦吸資7.3億元，為最受北水捧場的股份。
ATM領跌 騰訊美團港股通走資
在ETF大手吸資下，港股通昨錄淨流入，合共淨買額19.01億元，上海佔9.04億元，深圳佔9.97億元。不過騰訊控股(700)及美團(3690)則分別走資4.4億元及3,394萬元。
國企股指數昨收報6,591點，挫110點或1.7%；恒生科技指數報4,136點，跌101點或2.4%。主板成交額1,056億元，為逾半個月最低。ATM續成跌市火車頭，美團全日跌3.3%，拖累大市45點；阿里巴巴(9988)失4%，拖低大市63點；騰訊挫2.3%，拖低38點，3股合共拖累大市146點。
另外，申洲國際(2313)、藥明生物(2269)及百度集團(9888)齊齊瀉逾4%，為三大為表現最差藍籌；信義光能(968)升1.3%，為表現最好藍籌。