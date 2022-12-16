北水反手掃ETF 盈富吸資逾10億

美國聯儲局加息半厘，同時釋出鷹派立場，恒生指數全日走低，最多瀉440點，收市報19,368點，失304點或1.6%，為本月首次跌穿10天移動平均線(昨處19,390點)。不過近日接連沽ETF(指數買賣基金)的港股通昨卻趁跌市反手掃貨，盈富基金(2800)淨買額達10.3億元，恒生中國企業(2828)亦吸資7.3億元，為最受北水捧場的股份。

