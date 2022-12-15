北水淨流出逾38億 觀望議息 恒指收升77點

美國11月通脹升幅比預期低，市場觀望聯儲局議息結果，恒生指數反覆造好，收市報19,673點，升77點或0.4%，上下波幅僅300多點，兩日累升210點；國企股指數報6,702點，揚47點或0.7%，恒生科技指數報4,237點，多14點或0.3%。主板成交1,363億元，沽空額179億元，按日漲16%，沽空率升至13.1%。
北水錄淨流出逾38億元，結束3日淨流入，昨全為上海港股通淨沽額。北水買入華虹半導體(1347)及美團(3690)均涉約1.3億元；沽出恒生中國企業(2828)及盈富基金(2800)分別涉約15億及14億元。
教育及紙業股成焦點
市場繼續炒股不炒市，教育股成焦點，光正教育(6068)收報0.28元，漲60%；成實外教育(1565)報0.206元，飆52.6%；民生教育(1569)揚13%。思考樂教育(1769)進軍直播帶貨，連升3日累漲1.5倍，昨收1.9元，揚4.4%，成交2.7億元。
另外，受惠木漿價格大減，加上券商唱好，紙業股有明顯資金追捧。維達(3331)炒高16.8%報22.65元，成交逾1.6億元；玖龍紙業(2689)漲8.5%報7.78元，成交逾4.1億元；理文造紙(2314)抽升一成；陽光紙業(2002)飆6.4%；恒安國際(1044)揚5.7%。光大證券指，明年木漿成本降低將令維達盈利能力改善，帶來業績高增長，維持「買入」評級。