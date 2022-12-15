北水淨流出逾38億 觀望議息 恒指收升77點

美國11月通脹升幅比預期低，市場觀望聯儲局議息結果，恒生指數反覆造好，收市報19,673點，升77點或0.4%，上下波幅僅300多點，兩日累升210點；國企股指數報6,702點，揚47點或0.7%，恒生科技指數報4,237點，多14點或0.3%。主板成交1,363億元，沽空額179億元，按日漲16%，沽空率升至13.1%。

北水錄淨流出逾38億元，結束3日淨流入，昨全為上海港股通淨沽額。北水買入華虹半導體(1347)及美團(3690)均涉約1.3億元；沽出恒生中國企業(2828)及盈富基金(2800)分別涉約15億及14億元。

