北水爆買阿里 單日買額85億 佔半數成交

阿里巴巴(9988)昨成立25周年，同時迎來納入港股通的喜事！北水首日即瘋狂暴買阿里，單計港股通的買額已達85.54億元，佔阿里全日總成交額168.54億元的一半，佔整體港股通買額38%。摩根士丹利估計，北水的阿里巴巴持倉或高達17%，潛在吸資達370億美元(約2,886億港元)，意味北水買貨進度不足3%。 滬深港股通昨合共淨買額92.89億元，按日多約六成，並為9月2日後約一周最高。今阿里毫無懸念成吸資最大港股，全日買額85.54億元，沽額8,266萬元，淨買額84.71億元。阿里巴巴昨收市報81.6元，升3.3元或4.2%，並為最活躍港股。

騰訊美團現套現手影 相反其他科技巨頭有套現手影湧現，騰訊控股(700)昨港股通淨沽出3.45億元；美團(3690)單深圳港股通已淨沽出4.02億元。 大摩假設港股通的阿里持股比例為8%至17%，預計1年內港股通的淨吸資可達170億美元至370億美元。不過大摩仍關注行業的競爭及消費市況疲弱情況，因此仍維持阿里「與大市同步」評級，美股目標價續看90美元。 另外，高盛在早前的報告中亦指，目前科技龍頭的北水持倉比例佔流通市值約10%至15%，相當於150億美元至160億美元。目前騰訊的北水持倉近10%；美團有約14.4%；小米集團(1810)有約17.8%。

成立25年 馬雲：面臨被超越 另外，阿里創辦人馬雲昨趁阿里25周年發文，表示有幸參與推動社會進步而驕傲，亦為阿里人有情有義有理想而驕傲。他指，今天看到互聯網AI技術再次風起雲湧，各個行業領域競爭激烈，阿里很多業務「面臨挑戰，面臨被超越……這在意料之中，因為沒有一家公司能在任何領域永遠保持第一，而且只有競爭才能讓自己更強大」，又指阿里「從來就不是被保護出來的公司，阿里相信市場的力量和創新的價值。」