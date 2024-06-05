北水續買｜港股兩連升 北水買足14日 抽水潮擴散 科企資源災區

港股甫踏入「六絕月」即錄兩連升，企業「抽水潮」同時見加速！恒生指數昨一度升138點，收市報18,444點，走高41點或0.2%，當中單計明日放榜的美團(3690)已貢獻42點，成為升市最大功臣，而港股通亦連續14個交易日淨買入。

不過，科技股的集資潮有蔓延至資源股的勢頭，兗礦能源(1171)及五礦資源(1208)兩股擬合共集資逾140億元，引爆股價裂口急跌。

兗礦能源公布擬折讓約9.9%配售2.85億股份，集資49.56億元，股價應聲挫9.1%至17.54元，並為昨日沽空最活躍港股。摩根士丹利指集團A股較H股有高溢價，卻選擇配售H股令人意外；另配股也將攤薄集團早前建議的紅股的股息。至於五礦資源也公布供股，每5股供2股，每股供股價2.62元，較周一收市價折讓31.4%，集資89.86億元。消息拖累五礦資源昨大冧12.8%，至3.33元。