北水續買｜港股兩連升 北水買足14日 抽水潮擴散 科企資源災區

港股甫踏入「六絕月」即錄兩連升，企業「抽水潮」同時見加速！恒生指數昨一度升138點，收市報18,444點，走高41點或0.2%，當中單計明日放榜的美團(3690)已貢獻42點，成為升市最大功臣，而港股通亦連續14個交易日淨買入。
不過，科技股的集資潮有蔓延至資源股的勢頭，兗礦能源(1171)及五礦資源(1208)兩股擬合共集資逾140億元，引爆股價裂口急跌。
兗礦能源公布擬折讓約9.9%配售2.85億股份，集資49.56億元，股價應聲挫9.1%至17.54元，並為昨日沽空最活躍港股。摩根士丹利指集團A股較H股有高溢價，卻選擇配售H股令人意外；另配股也將攤薄集團早前建議的紅股的股息。至於五礦資源也公布供股，每5股供2股，每股供股價2.62元，較周一收市價折讓31.4%，集資89.86億元。消息拖累五礦資源昨大冧12.8%，至3.33元。
攜程接力發可換股債籌117億
科技股方面，繼京東集團(9618)及阿里巴巴(9988)後，攜程集團(9961)收市後亦公布發行最多15億美元(約117億港元)可換股債，3間科企合共抽水逾600億元。另外，玖龍紙業(2689)也發行4億美元優先永續資本證券，拖累股價大挫11.4%，至3.64元。
不過抽水潮未損北水買貨意欲，港股通昨淨買額88.2億元，當中騰訊控股(700)、中國移動(941)及兗礦能源淨買額介乎9至10億元。累計14日連續淨吸納，港股通合共淨買貨約625億元。
內房憧憬軟著陸 遠洋飆16.5%
內房成昨日亮點，遠洋集團(3377)狂飆16.5%、越秀地產(123)急升8.6%、世茂集團(813)及旭輝控股(884)分別漲8.5%及7.6%。花旗有報告指出，內地出招救市後，內房正軟著陸，預料未來6至9個月樓價會加速回穩。