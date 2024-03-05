北水重臨｜港股通月吸4百億

兩會昨揭幕，中港股觀望氣氛濃厚，惟未有打斷北水密密收集港股的興致。港股通昨連續13個交易日吸資，昨淨買額36.64億元，當中上海港股通佔20.35億元，深圳港股通佔16.29億元。由上月7日起至今近1個月，累計吸資約398億元，並為去年9月初以後7個月以來最長的吸資浪。

內地投資者昨大手掃美團(3690)，全日淨買額8.4億元；另外中國移動(941)及中海油(883)亦分別有4.04億元及3.32億元吸資。至於上月新車交付按月大挫35%的理想汽車(2015)則遭北水摒棄，昨淨走資5.62億元，股價亦插水10.7%，至160元，為表現最差藍籌。