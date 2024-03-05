北水重臨｜港股通月吸4百億

兩會昨揭幕，中港股觀望氣氛濃厚，惟未有打斷北水密密收集港股的興致。港股通昨連續13個交易日吸資，昨淨買額36.64億元，當中上海港股通佔20.35億元，深圳港股通佔16.29億元。由上月7日起至今近1個月，累計吸資約398億元，並為去年9月初以後7個月以來最長的吸資浪。
內地投資者昨大手掃美團(3690)，全日淨買額8.4億元；另外中國移動(941)及中海油(883)亦分別有4.04億元及3.32億元吸資。至於上月新車交付按月大挫35%的理想汽車(2015)則遭北水摒棄，昨淨走資5.62億元，股價亦插水10.7%，至160元，為表現最差藍籌。
另外，多隻北水新貴昨有炒作。旭輝控股(884)飆近9%；中通快遞(2057)大漲6.7%；藥明合聯(2268)瘋升24.9%；恒大物業(6666)揚6.8%；科倫博泰生物(6990)及中旭未來(9890)亦齊齊進帳15%。
外資連續兩日撤離A股
相反，外資則連續兩日撤離A股，昨滬深股通合共大舉走資70.61億元人民幣，為約兩個月來最大額走資，當中滬股通走資23.12億元人民幣，深股通走資47.49億元人民幣。
大市方面，恒生指數昨在172點波幅上落，收市險升6點或0.04%，報16,595點，主板成交額1,069億元，連續5個交易日逾千億。不過整體上升及下跌股份比例約四六比，下跌股份仍佔多。上證綜合指數則漲0.4%，滬深兩市成交額連續4日破萬億人民幣。