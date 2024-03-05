熱門搜尋:
驚蟄 回南天 撤辣 奧斯卡2024 Belgravia Place 大光麵 煙草稅 李龍基 垃圾徵費 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-03-05 04:30:09
日報

北水重臨｜港股通月吸4百億

分享：
港股

大市牛皮，港股通則連續13個交易日吸資。(中新社)

兩會昨揭幕，中港股觀望氣氛濃厚，惟未有打斷北水密密收集港股的興致。港股通昨連續13個交易日吸資，昨淨買額36.64億元，當中上海港股通佔20.35億元，深圳港股通佔16.29億元。由上月7日起至今近1個月，累計吸資約398億元，並為去年9月初以後7個月以來最長的吸資浪。

內地投資者昨大手掃美團(3690)，全日淨買額8.4億元；另外中國移動(941)及中海油(883)亦分別有4.04億元及3.32億元吸資。至於上月新車交付按月大挫35%的理想汽車(2015)則遭北水摒棄，昨淨走資5.62億元，股價亦插水10.7%，至160元，為表現最差藍籌。

另外，多隻北水新貴昨有炒作。旭輝控股(884)飆近9%；中通快遞(2057)大漲6.7%；藥明合聯(2268)瘋升24.9%；恒大物業(6666)揚6.8%；科倫博泰生物(6990)及中旭未來(9890)亦齊齊進帳15%。
外資連續兩日撤離A股

相反，外資則連續兩日撤離A股，昨滬深股通合共大舉走資70.61億元人民幣，為約兩個月來最大額走資，當中滬股通走資23.12億元人民幣，深股通走資47.49億元人民幣。

大市方面，恒生指數昨在172點波幅上落，收市險升6點或0.04%，報16,595點，主板成交額1,069億元，連續5個交易日逾千億。不過整體上升及下跌股份比例約四六比，下跌股份仍佔多。上證綜合指數則漲0.4%，滬深兩市成交額連續4日破萬億人民幣。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受