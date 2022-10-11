北水開閘｜A股再失保衛戰 港股3日挫871點 分析指瘋狂超賣

內地股市在國慶黃金周長假後昨復市，惟全日向下走，並在5個月後再一次失守「3千點保衛戰」，港股成交雖然受北水開閘帶動反彈，但仍難敵地心吸力，連續3日回吐，累挫871點，恒生科技指數更已全數蒸發上周三的升幅。不過，港股超賣論持續在市場上沸沸揚揚，有分析更認為已達「瘋狂」程度。

科指全數蒸發上周三升幅

港股上周三爆升千點後即「彈散」，恒生指數連續3日回吐，昨一度低見17,174點，最多瀉566點，收市報17,216點，仍挫523點或近3%；恒生科技指數收報3,398點，失140點或近4%，3日大跌287點或7.8%，較上周三急升前更已倒跌29點，再創指數推出以來新低。北水開閘，主板成交額按日飆67%，至951億元。A股向下，上證綜合指數報2,974點，失1.7%，為4月底後新低；深圳成分指數及創業板指數分別跌2.4%及2.3%。

港股通復市後吸資，滬深合共淨買額3.96億元，上海佔2,400萬元，深圳佔3.72億元。

洪灝：與亞洲金融風暴相若

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝發表報告指，港股已「嚴重地、瘋狂地超賣」，稱恒指目前正處於十多年來的最低水平，與1997年亞洲金融風暴期間的水平相若，無論是相對強弱指數(RSI)還是高於200日平均線的成分股比例，均處於歷史最低水平之一。他指香港面臨地緣政治挑戰，包括美國加大對華半導體出口禁令、中概股審計問題懸而未決，及銀行與美國聯儲局同步提高最優惠利率方面拖泥帶水等，但仍認為在目前的超賣水平上，相關不利消息已在市場上反映。

洪灝又認為，美國通脹已見頂，但不值得歡呼，因為這同時反映需求減弱，預示美國經濟衰退；相反中國10年期債券收益率暗示即將出現溫和的增長復甦，恒指及中概股「最終也應迎頭趕上」，應該有投資機會。