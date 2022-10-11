北水開閘｜A股再失保衛戰 港股3日挫871點 分析指瘋狂超賣

內地股市在國慶黃金周長假後昨復市，惟全日向下走，並在5個月後再一次失守「3千點保衛戰」，港股成交雖然受北水開閘帶動反彈，但仍難敵地心吸力，連續3日回吐，累挫871點，恒生科技指數更已全數蒸發上周三的升幅。不過，港股超賣論持續在市場上沸沸揚揚，有分析更認為已達「瘋狂」程度。
科指全數蒸發上周三升幅
港股上周三爆升千點後即「彈散」，恒生指數連續3日回吐，昨一度低見17,174點，最多瀉566點，收市報17,216點，仍挫523點或近3%；恒生科技指數收報3,398點，失140點或近4%，3日大跌287點或7.8%，較上周三急升前更已倒跌29點，再創指數推出以來新低。北水開閘，主板成交額按日飆67%，至951億元。A股向下，上證綜合指數報2,974點，失1.7%，為4月底後新低；深圳成分指數及創業板指數分別跌2.4%及2.3%。
港股通復市後吸資，滬深合共淨買額3.96億元，上海佔2,400萬元，深圳佔3.72億元。
洪灝：與亞洲金融風暴相若
對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝發表報告指，港股已「嚴重地、瘋狂地超賣」，稱恒指目前正處於十多年來的最低水平，與1997年亞洲金融風暴期間的水平相若，無論是相對強弱指數(RSI)還是高於200日平均線的成分股比例，均處於歷史最低水平之一。他指香港面臨地緣政治挑戰，包括美國加大對華半導體出口禁令、中概股審計問題懸而未決，及銀行與美國聯儲局同步提高最優惠利率方面拖泥帶水等，但仍認為在目前的超賣水平上，相關不利消息已在市場上反映。
洪灝又認為，美國通脹已見頂，但不值得歡呼，因為這同時反映需求減弱，預示美國經濟衰退；相反中國10年期債券收益率暗示即將出現溫和的增長復甦，恒指及中概股「最終也應迎頭趕上」，應該有投資機會。
黃金周概念散水 金沙插9%
個別股份方面，黃金周期間內地出遊人次減18.2%，實現本土旅遊收入亦少26.2%，濠賭、零售及餐飲等黃金周概念股全線挫。金沙中國(1928)大跌9.2%，為表現最差藍籌；李寧(2331)則跌8.8%；海底撈(6862)及美團(3690)則分別跌7.3%及6.7%。非藍籌的旅遊相關股跌勢亦急，同程旅行(780)瀉8.1%；三大內地航空公司亦齊齊插水約半成。
大摩：內房復甦最快明年中
國企內房銷售報捷，藍籌內房亦向上，中國海外發展(688)逆市升1.2%，為表現最好藍籌；碧桂園(2007)及華潤置地(1109)分別升0.6%及0.2%。不過次線的民企內房銷售情況仍「水深火熱」，股價表現兩極，沿海家園(1124)大挫11.1%；旭輝控股(884)再跌7.6%；富力地產(2777)挫5.7%。
摩根士丹利發報告指，內房短線仍不吸引，行業料直至明年下半年才見到項目完工率上升，料明年第三季銷售漸反彈，房地產投資回升則要待2024年上半年。該行指，即使內房市場已見底，但在政策鬆寬及出現新違約事件拉鋸下，維持行業「中性」看法，看好擁有豐富土地儲備以有利爭取市佔率的國企藍籌內房，如中海外、潤地及保利置業(119)。