匯市冧價｜離岸人幣創新低 弱日圓難日救 兌港元穿5.23

市場預期美國聯儲局將持續大手加息，「新興市場之父」之稱的麥樸思(Mark Mobius)早前更揚言美息將加至9厘以抑壓通脹，在息差持續擴大下，日圓沽壓亦加劇，昨兌一美元失守150心理大關，見32年低，報150.09，每百日圓曾兌5.2299港元。美元續強勢，離岸人民幣兌一美元曾破底，而港元亦再度觸及弱方兌換保證水平。
日圓跌穿150關，外匯交易員認為當局可能於該水平曾入市撐匯，至晚上6時，日圓一度倒升，報149.81，揚0.06%，每百日圓兌5.24港元。日本財務大臣鈴木俊一昨於國會指，正高度密切關注外匯市場走勢，近期日圓急速及單邊弱勢並不理想，投機活動導致外匯市場劇烈波動，將絕對不能容忍，正密切關注及高度警惕市場動向，將採取適當措施應對。
另外為抑制日本10年期國債收益率飆升並突破0.25厘上限，日本央行即將進行緊急購買債券，料涉千億日圓，美日10年期息擴闊至3.89厘新高，加深日圓弱勢。
華僑永亨料日圓現水平有支持
三菱日聯金融集團(MUFG)經濟學家指，美日間不斷擴大的收益率差距正刺激美元兌日圓走高，隨著近日日圓貶值步伐再度加快，日本干預風險正在增加，除非伴隨著基本面發生變化，否則不太可能扭轉日圓弱勢。華僑永亨銀行料日圓短期支持位147.6，阻力位為150；兌港元支持位5.23，阻力位5.3。
此外，人民幣兌一美元離岸價曾低至7.279，創紀錄以來最弱，其後外電傳內地擬放寬入境防疫措施，消息提振市場信心，人民幣隨即造好，至晚上6時45分倒升0.36%，報7.2416；在岸價曾報7.2455，創逾3周新低，其後報7.226，揚0.04%，兌一美元中間價報7.1188，跌0.12%，創近兩年半新低。
內地券商：人幣沒持續貶值基礎
廣發證券首席經濟學家郭磊對內地傳媒指，人民幣不具備持續貶值基礎，匯率是由經濟基本面、內外利差、風險溢價三因素決定，從經濟看，內地長期穩定，為人民幣匯率穩定的基礎。華僑永亨則指，目前人民幣兌美元及一籃子貨幣持續走貶，中國人民銀行干預的風險上升，預期二十大後將有更多消息和經濟數據出爐，為後市帶來方向，短期人民幣或見7.3。