匯市冧價｜離岸人幣創新低 弱日圓難日救 兌港元穿5.23

市場預期美國聯儲局將持續大手加息，「新興市場之父」之稱的麥樸思(Mark Mobius)早前更揚言美息將加至9厘以抑壓通脹，在息差持續擴大下，日圓沽壓亦加劇，昨兌一美元失守150心理大關，見32年低，報150.09，每百日圓曾兌5.2299港元。美元續強勢，離岸人民幣兌一美元曾破底，而港元亦再度觸及弱方兌換保證水平。

日圓跌穿150關，外匯交易員認為當局可能於該水平曾入市撐匯，至晚上6時，日圓一度倒升，報149.81，揚0.06%，每百日圓兌5.24港元。日本財務大臣鈴木俊一昨於國會指，正高度密切關注外匯市場走勢，近期日圓急速及單邊弱勢並不理想，投機活動導致外匯市場劇烈波動，將絕對不能容忍，正密切關注及高度警惕市場動向，將採取適當措施應對。

另外為抑制日本10年期國債收益率飆升並突破0.25厘上限，日本央行即將進行緊急購買債券，料涉千億日圓，美日10年期息擴闊至3.89厘新高，加深日圓弱勢。

