匯市波動 分析倡buy and hold 日圓撲廿年低 曾見6.23

分析指，美國聯儲局和日本央行貨幣政策分歧，令日圓急貶，推高日本投資者將美元資產兌換回本地貨幣的成本，亦減低投資美國國債及公司債收益，外匯避險成本大增。

美│元│強│勢 美國聯儲局大手加息的預期急升溫，加上最快5月開始縮減資產負債表「縮表」，美元近日持續強勢，日圓兌一美元曾報125.7，見2015年8月以來7年低位，每百日圓曾報6.23港元，亦跌至2015年的低水平。分析指，日圓距離2002年6月約20年低位只有一步之遙，目前是「buy and hold」(買入及持有)的時機，不排除有一成獲利空間。

美國10年期國債息一度突破2.8厘，為2018年底後高，交易員押注聯儲局將加快收緊貨幣政策以抑制通脹，摩根大通資產管理及三菱日聯證券預期，10年期美債息料升破3厘以上。美國昨公布3月通脹升至8.5%，超預期的8.4%續創40年高，不過數據公布後10年期長債息向下，曾報2.717厘，跌0.066厘，不排除市場轉向憧憬通脹見頂。

溫灼培：倘回報一成可套利

恒生銀行首席市場策略員溫灼培指，日圓持續走弱，並受利淡因素纏擾，他建議趁日圓匯價正撲向20年低位「買入」，原因是「夠平」。日圓兌一美元昨見7年低位，距離125.85水平僅一步之距，而這個水平不單是7年低，並重返2002年6月約20年低位。

他指，市場預期美國聯儲局下月或大手加息半厘，而且暗示每月縮表合共950億美元，日本央行則持續寬鬆政策，利率現為負0.1厘。另外，美國10年債息昨一度突破2.8厘，而日本10年期息僅約0.25厘，加上他預期美10年債息有機會上望3厘，美日息差愈來愈闊，這亦對日圓走勢不利。他續指，日本經濟是依賴出口及貿易支撐，貿易赤字對其經濟造成重大打擊，貿赤對日圓不利，亦是打壓日圓的原因。

溫灼培建議投資者「buy and hold」日圓，同時留意聯儲局下月會否大手加息半厘及縮表金額，因美國大幅加息，同時對其本身逾30萬億美元債務，亦會加重其還債的負擔，倘未能如期「重手加息」，日圓有機會反彈，倘有一成回報亦可先套利。

日財務大臣：不希望匯率波動

日本財務大臣鈴木俊一表示，日本將與美國和其他國家密切溝通，妥當應對貨幣走勢，他強調不希望見到匯率過於波動，將密切關注近日日圓走弱對日本經濟的影響。