匯思預警｜余偉文：外匯基金上半年料顯著虧損

金管局總裁余偉文在《匯思》撰文，指上季一系列因素和事態發展不尋常地同時惡化，加強了風暴的破壞力，建構「完美風暴」，總結上半年，多個資產類別的價格均同時錄得雙位數跌幅，情況罕見，並短期削弱了不同資產之間互補長短的作用。受完美風暴影響，他指外匯基金與其他投資者一樣難以避免損失，預期今年上半年的業績將出現顯著的虧損。

一系列因素建構「完美風暴」

余偉文指，完美風暴形成包括持續的地緣政治緊張局勢擾亂了能源和基本糧食供應；多個主要地區的通貨膨脹達到40年高位導致通脹憂慮加劇；央行緊縮政策的立場強硬；經濟衰退的憂慮浮現打擊投資者情緒；及內地因管控新冠肺炎疫情而實施封鎖措施。

不過，余偉文指金管局自2008年逐步將投資擴展至其他新資產類別，包括人民幣資產及「長期增長組合」的另類投資等，相關投資於上半年表現相對其他資產較好。他又表示，現在談論風暴結束與否仍言之尚早，唯一較肯定是，較高的利率能增加債券組合的利息收入，抵銷部分債券價格下跌所造成的損失。不過，下半年投資環境仍然充滿挑戰，市場的不確定性已導致投資公司和分析師對各種資產價格的預測出現很大差異，使投資決策更具挑戰性，故此下半年的投資環境仍然十分困難。