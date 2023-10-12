匯金出手掃四大內銀股　官媒：出手掃貨具重要護盤意義

匯金出手掃貨具重要護盤意義

文章提到，在市場信心低迷之際，匯金公司出手，對於穩定市場情緒、恢復投資人信心，無疑將扮演正面的角色，作為央企大股東的匯金此時主動「站出來」，有著十分重要的護盤信號意義，其真金白銀的實際行動無疑帶一個「好頭」，指出要活躍資本市場、提振投資者信心，還需要更多匯金這樣的央企、國企以及民企大股東等力量匯聚。

就提振內地市場，文章指出，9月以來已有逾百家公司發布增持或回購公告，能維護上市公司投資價值、增強市場信心的重要製度安排，特別是在當前市場整體估值處於低位，投資者信心逐步修復的過程中，增持和回購對維護公司投資價值、完善公司治理結構和豐富投資者回報機制可以發揮重要作用，來自各方的力量及中長線資金對於市場的穩定作用，相信會逐漸顯現出來。

文章又認為，這次匯金公司增持四大行僅是開始，並相信在匯金公司帶領下，後期會有更多中長線資金加入，發揮出更持續、更有力的推動作用，對活躍資本市場、提振投資者信心也會水到渠成。

此外，近日亦傳出內地政府正考慮提高2023年的預算赤字率，並準備推出新一輪刺激措施，以實現全年經濟增長目標。《彭博社》引述消息人士報道，內地為實現今年的經濟增長目標，準備推出新一輪刺激措施，包括發行額外1萬億人民幣的主權債，使全年預算赤字率，能遠高於3月時設定的百分之3上限。