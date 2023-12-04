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財經
2023-12-04 09:00:00

十一國慶煙花匯演成功應用5.5G技術　香港電訊HKT料明年中後期能推出

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5.5G網絡料明年中能推出，香港電訊林國誠稱，對集團5G服務增長率樂觀。(蘇文傑攝)

5.5G網絡料明年中能推出，香港電訊林國誠稱，對集團5G服務增長率樂觀。(蘇文傑攝)

香港5G網絡服務推出至今近3年，使用5G網絡服務的人數不斷增加，加上經改良後的「5G-A」(又稱5.5G)技術日益成熟，電訊業亦加緊5.5G商業技術的部署。香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，預料5.5G能於明年中後期推出，又對旗下CSL Mobile未來的5G服務增長率表示樂觀。

記者：葉婧雯　攝影：蘇文傑

5G為第五代無線蜂窩技術，相較於4G、LTE網路，提供更高的上傳及下載速度，經改良的5.5G技術，上載及下載速度更快，相當於5G的10倍，時延以毫秒級計算。儘管暫時零售市場未正式推出使用，惟香港電訊早前已成功應用於大型活動。

香港電訊於11月的「十一國慶」煙花匯演活動上，已使用5.5G技術。(HKT提供) 香港電訊於11月的「十一國慶」煙花匯演活動上，已使用5.5G技術。(HKT提供) 香港電訊於11月的「十一國慶」煙花匯演活動上，已使用5.5G技術。(HKT提供) 香港電訊於11月的「十一國慶」煙花匯演活動上，已使用5.5G技術。(HKT提供)

航拍影像實時傳送到電視直播

林國誠表示，在上月的「十一國慶」煙花匯演活動上，已首次使用5.5G技術，再配合8部輪流交替，在離地100米和300米的高度近距離拍攝，利用5.5G超低時延特性將影像實時傳送到電視直播，他坦言極具挑戰，「呢次只得兩個多星期時間準備，非常之趕急，亦係全亞洲第一次高清航拍直播，以及首次應用5.5G。」

過往在人多的地方上，4G網絡永遠「大塞車」，網絡質素未如理想，但林國誠指今次應用5G及採用5.5G技術，也沒有造成任何干擾，當日維港兩岸逾43萬人欣賞煙花，他形容是5G科技的突破，「幾年前搞煙花匯演，維港兩岸觀賞嘅人永遠都話上唔到網，今次(使用5G)係一個投訴都無，係完完全全Support(支援)到今次活動。」

香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，料5.5G技術或能於明年中後期的時候推出，又對旗下CSL Mobile未來的5G服務增長率表示樂觀。(蘇文傑攝) 香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，料5.5G技術或能於明年中後期的時候推出，又對旗下CSL Mobile未來的5G服務增長率表示樂觀。(蘇文傑攝) 香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，料5.5G技術或能於明年中後期的時候推出，又對旗下CSL Mobile未來的5G服務增長率表示樂觀。(蘇文傑攝)

對集團5G服務增長率感正面

香港的5G網絡服務自2020年4月起推出，據獨立網路調查公司「Open Signal」的調查顯示，目前5G網絡已覆蓋逾90%的人口，截至2023年6月，5G用戶約400萬，達全港人口逾半。

截至今年7月，香港電訊旗下CSL Mobile的5G客戶人數近127萬名，佔後付客戶總數的38%，其中高端客戶群的5G滲透率更高，1O1O及csl的5G滲透率超過45%，林國誠表示仍有增長空間，亦感正面和樂觀。翻查香港電訊2023年中期業績，公司去年流動服務收入更達10.18億美元，較去年同期增加2%。

至於5.5G正式推出的時間表，林國誠估計明年中後期或能推出，他指首先需要手機廠商配合，集團一直積極改善現有5G基礎設施；而《施政報告》中提到將盡一步開放頻譜拍賣，林國誠稱會密切留意並積極考慮參與頻譜拍賣，以獲取新的頻譜資源，以確保5G網絡有最好質量。

林國誠：多個行業均有潛力拓展5G

談及未來5G市場的發展前景，林國誠認為，將來多個行業均有潛力拓展，不論醫療、建築、農業、物流等行業，都可組成物聯網作大範疇應用，「正如娛樂事業，做演唱會，好似MIRROR咁，推動線上與線下融合。」

林國誠補充，希望藉現時集團領先定位，能對外「說好香港5G故事」，他又相信，本港通訊發展技術是走在世界前端，「今日我哋香港嘅5G係突破咗好多嘢，我好希望將香港打造成世界級更強嘅5G城市。」

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