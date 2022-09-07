十銀行加H按封頂息 香港月底或要加P

銀行同業拆息持續向上，1個月拆息已升至1.92946厘，已創兩年半新高，短短1個月內已上升0.42個百分點。銀行亦相繼調高H按封頂息，繼早前滙豐及渣打同日上調同業拆息掛鈎按揭（H按）封頂息後，最新又有大新銀行上調封頂息0.25厘，華僑永亨亦再度加封頂息，實際按息更達3厘，令上調封頂息銀行數量累計增至10間。分析估計，美國本月底議息後，香港銀行上調最優惠利率（P）的機會較大。

有分析預期，由於現時已經調升封頂息的銀行已不下10間，相信陸續會再有銀行跟隨，亦意味美國在月底加息，香港銀行跟隨加P的機會大。美國聯儲局將於9月20至21日一連兩日舉行議息會議。

一個月拆息升1.92946厘 2年半新高

至於新造H按市場，大新將封頂息上限由P減2.65厘，調整至P減2.4厘，該行的P為5.25厘，即實際按息由2.6厘升至2.85厘。有關鎖息上限適用於200萬元或以上的貸款額。

華僑永亨亦將H按封頂息由P減2.65厘至2.75厘，修訂至P減2.5厘，該行的P為5.5厘，即實際鎖息上限由2.75厘至2.85厘，提升到3厘，暫為全城最高。