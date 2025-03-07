千億掃起ATMX 恒指3年高 兩月彈三成 挑戰二萬五

中港股再借美國對墨加部分關稅延遲的消息向上衝，恒生指數昨一度急升816點，至24,410點再創3年高位，與1月中低位已累升逾30%，距離二萬五的重大阻力只有2.4%，收市則報24,369點，大升775點或3.3%。科技股繼續熱炒，騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)分別飆7.6%及8.4%，連同ATMX，4股昨合共成交額達1,031億元，佔整體成交額3,771億元的27.3%。



科指漲半成 連續3日跑贏

恒生科技指數連續3日跑贏恒指，昨重越6千大關再創逾3年高，收報6,068點，升310點或5.4%，累計1月中至昨高位已累升46%。