千億掃起ATMX 恒指3年高 兩月彈三成 挑戰二萬五

中港股再借美國對墨加部分關稅延遲的消息向上衝，恒生指數昨一度急升816點，至24,410點再創3年高位，與1月中低位已累升逾30%，距離二萬五的重大阻力只有2.4%，收市則報24,369點，大升775點或3.3%。科技股繼續熱炒，騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)分別飆7.6%及8.4%，連同ATMX，4股昨合共成交額達1,031億元，佔整體成交額3,771億元的27.3%。
科指漲半成 連續3日跑贏
恒生科技指數連續3日跑贏恒指，昨重越6千大關再創逾3年高，收報6,068點，升310點或5.4%，累計1月中至昨高位已累升46%。
每10元成交 逾1.1元買騰訊
科技企業每日均上演人工智能(AI)大戰，旗下AI聊天機械人「元寶」在蘋果手機下載超越DeepSeek的騰訊，昨以全日高位544元收市，創3年半高，成交額高達424.9億元，佔大市主板成交11.3%，即每10元交易，逾1.1元買騰訊。另外，阿里指其義通千問模型性能跨越DeepSeek，昨以近高位140.8元收市，亦創逾3年高，成交額達277.17億元。
另外，小米集團(1810)昨漲1.3%，成交額206億元；美團(3690)昨漲5.1%，成交額122.6億元。至於表現最好藍籌為快手(1024)，昨瘋漲15.7%，有115.3億元資金搶貨。
港股通昨吸資額稍收窄，滬深合共淨流入65.31億元。北水喜好分明，昨一如以往追捧阿里，昨錄14.5億元淨吸資，快手及小米亦分別有15.3億元及14.2億元資金流入。相反，騰訊及美團分別走資5.7億元及663萬元。
里昂高度確信名單 阿里小米上榜
里昂有報告指，內地經濟已有明顯改善訊號，並列出多隻「高度確信跑贏大市股份」，包括瑞聲科技(2018)、阿里、比亞迪(1211)、蒙牛乳業(2319)、中軟國際(354)、吉利汽車(175)、金力永磁(6680)、金山軟件(3888)、網易雲音樂(9899)及小米。