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財經
2023-10-11 13:00:00

千萬富翁人口連跌3年至40.8萬人　花旗：近半受訪者流動資產配置為現金

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調查揭每14港人有1位千萬富翁，花旗指，近半受訪者流動資產配置為現金。

再有千萬富翁調查發布，花旗銀行發表2022/2023年度「香港千萬富翁調查」結果，截至今年6月底止數據，本港擁有1,000萬港元或以上淨資產的千萬富翁人口連跌3年，至40.8萬人，佔全港相關年齡人口約7%，即約每14個相關年齡港人中，便有1人為千萬富翁，較上年底的至少41萬人有所下降。

香港千萬富翁淨資產中位數1,600萬港元

根據花旗銀行調查報告結果推算，千萬富翁的淨資產總值中位數為1,600萬港元，較2022年的1,650萬港元稍有回落，但相較2021年及2020年的中位數1,570萬及1,550萬港元，整體則呈現上升趨勢；流動資產中位數方面，則由去年的550萬港元，下跌100萬至450萬港元。

調查又發現，受訪的千萬富翁中，有近半的流動資產配置為現金，達46%，較2022年下跌9個百分點；其次則為股票（30%）、基金（19%）及債券（3%）。報告數據顯示，截至2023年年中，各資產類型的渗透率均較2022年年底全線增加，升幅最顯著的為基金及債券，分別上升15%及9%。

調查揭每14港人有1位千萬富翁，花旗指，近半受訪者流動資產配置為現金。

花旗：千萬富翁人口淨值受宏觀因素影響

香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，年內本港樓市及股市分別下跌6%及31%，千萬富翁人口及資產淨值，均受到宏觀因素影響而有所回落，但預期趨勢已較平穩，認為千萬富翁均持有多元化環球投資，有助分散及平穩風險。

是次調查由花旗在2022年10至12月，以及今年4至6月進行，合共以電話訪問逾3,400名，介乎21至79歲香港居民，亦延伸至千萬富翁的子女。今次是花旗銀行第20次進行同類型調查，亦是第9份以千萬富翁為調查對象的報告。

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