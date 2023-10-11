千萬富翁人口連跌3年至40.8萬人　花旗：近半受訪者流動資產配置為現金

再有千萬富翁調查發布，花旗銀行發表2022/2023年度「香港千萬富翁調查」結果，截至今年6月底止數據，本港擁有1,000萬港元或以上淨資產的千萬富翁人口連跌3年，至40.8萬人，佔全港相關年齡人口約7%，即約每14個相關年齡港人中，便有1人為千萬富翁，較上年底的至少41萬人有所下降。

香港千萬富翁淨資產中位數1,600萬港元

根據花旗銀行調查報告結果推算，千萬富翁的淨資產總值中位數為1,600萬港元，較2022年的1,650萬港元稍有回落，但相較2021年及2020年的中位數1,570萬及1,550萬港元，整體則呈現上升趨勢；流動資產中位數方面，則由去年的550萬港元，下跌100萬至450萬港元。

調查又發現，受訪的千萬富翁中，有近半的流動資產配置為現金，達46%，較2022年下跌9個百分點；其次則為股票（30%）、基金（19%）及債券（3%）。報告數據顯示，截至2023年年中，各資產類型的渗透率均較2022年年底全線增加，升幅最顯著的為基金及債券，分別上升15%及9%。