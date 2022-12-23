升市主力｜恒指越10天線 長假前炒ATM 佔成交19%

聖誕長假在即，港股連日乾升乾跌，恒生指數ATM昨最多飆575點，收市仍漲518點，報19,679點，重越10天移動平均線(昨處19,474點)。ATM再成升市主力，3股合共推升大市216點或四成升幅，合共成交額逾190億元，佔昨日主板1,015億元成交的18.8%，為上月中後逾1個月最高比例。

大和料未升夠 首選美團

大和有報告指，在內地放寬新冠肺炎措施及中概股審計爭議有積極進展，可推動科技股進一步向上，本月首選的港股按次序分別為美團、騰訊、阿里巴巴及攜程集團(9961)，全部評級均為「買入」。該行認為，內地確診人數高峰在明年首季，消費信心及施行需求會漸改善，入境限制會在明年次季取消，電商將為主要受惠者。

科指飆近半成 沽空稍增

ATM造好，造就恒生科技指數報大幅跑贏，昨報4,210點，走高185點或4.6%，兩日累計進帳5.3%。國企股指數報6,716點，漲216點或3.3%。大市沽空額155.8億元，沽空率15.4%，均為約一周高。

另外，資金續炒疫後復甦股，海底撈(6862)大升7.6%，報21.5元，為表現最好藍籌；李寧(2331)升7.4%，報67.6元，緊隨其後。藍籌輸家為友邦保險(1299)及中海油(883)，前者挫0.5%，報83.9元，後者跌0.1%，報9.81元。