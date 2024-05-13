升穿萬九｜中金：恒指觸及第一階段目標 回調不意外

港股升穿萬九大關，市場關注後市動力能否持續。中金發表報告指，繼上周五港股在港股通紅利稅可能調整的消息引發廣泛關注後，投資者對港股市場尤其是相關高分紅板塊風險偏好明顯提升，惟該行指，對市場「在這個位置上歇一歇甚至有所回調也並不意外」，認為在短期出現超買後，市場難免面臨獲利回吐的壓力。

中金指，在近期的快速反彈後，恒生指數已基本觸及基準情形下第一階段目標點位，對應恒指19,000點附近，對應吸資約50億美元，相當於2023年以來港股市場流出總規模近200億美元的四分一左右。若風險溢價能夠回落到去年初水平，對應恒指20,000點左右；樂觀情形下，若後續政策持續發力，推動盈利增長10%，市場有望打开進一步空間，對應恒指22,000點。此時，長線價值型外資也有望對中國從當前低配轉向標配，對應約420億美元的資金流入，相當於2021年以來的流出總量。不過中金指，這一情形的兌現需要更大、更快且對症的財政支出為前提。