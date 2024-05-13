升穿萬九｜中金：恒指觸及第一階段目標 回調不意外

港股升穿萬九大關，市場關注後市動力能否持續。中金發表報告指，繼上周五港股在港股通紅利稅可能調整的消息引發廣泛關注後，投資者對港股市場尤其是相關高分紅板塊風險偏好明顯提升，惟該行指，對市場「在這個位置上歇一歇甚至有所回調也並不意外」，認為在短期出現超買後，市場難免面臨獲利回吐的壓力。
中金指，在近期的快速反彈後，恒生指數已基本觸及基準情形下第一階段目標點位，對應恒指19,000點附近，對應吸資約50億美元，相當於2023年以來港股市場流出總規模近200億美元的四分一左右。若風險溢價能夠回落到去年初水平，對應恒指20,000點左右；樂觀情形下，若後續政策持續發力，推動盈利增長10%，市場有望打开進一步空間，對應恒指22,000點。此時，長線價值型外資也有望對中國從當前低配轉向標配，對應約420億美元的資金流入，相當於2021年以來的流出總量。不過中金指，這一情形的兌現需要更大、更快且對症的財政支出為前提。
更多政策舉措兌現前料震蕩
該行又指，近期政策層面有一些積極變化如地產與政治局會議對於加快超長期國債發行等表述，但後續的推進速度和進展可能更重要。不過近期數據依然疲弱，也表明進一步的政策支持依然是必要的。總結而言，市場已經攀升至該行「第一階段目標」，在更多對症的政策舉措兌現前，市場整體可能呈現震盪走勢，因此相比指數表現，結構性機會更值得關注，建議分紅、科技成長、中遊出海與服務消費的三條主線組成的「啞鈴型」配置。