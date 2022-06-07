升近阻力｜半數成分股月升最少10% 科指漲半成 百億追買美團

美團(3690)上周交出勝預期季績後，昨以近全日高位198.1元收市，大升17.9元或9.9%，成交額高達102.2億元，為最活躍港股。恒生科技指數在美團帶挈下拋離恒生指數，全日大升204點或4.6%，報4,601點，創約兩個月高，突破4,500點的阻力，下一站上望3月下旬高位4,883點。事實上，多隻科技股近月反彈明顯，30隻科指成分股中，有一半在過去1個月已升最少一成，包括大升26.2%的美團，以及狂飆近四成的快手(1024)。 美團除了逾百億元正股成交額外，昨認購證成交額亦有8.4億元，牛證成交額亦有1.45億元；同時空軍未敢重手出擊，昨沽空額19.74億元，沽空率19.3%。北水亦出手掃貨，昨滬深港股通合共的美團淨買額5.08億元，為最活躍港股通股份。

滙豐料可收支平衡 高盛看升27% 滙豐研究的報告稱美團是實質經濟復甦下的主要參與者，指集團縱管面對經營挑戰，但首季收入仍較該行預期高2%，並指在業務多元及聚焦高質素增長及投資的策略下，集團今年EBITDA或可收支平衡。受累內地新冠肺炎變種病毒爆發，該行將美團今年收入預測下調4%至6%，經營盈利降2%至8%，但目標價卻上調22.8%，至215元，潛在升幅8.5%，維持「買入」評級。 摩根士丹利的報告指，內地在4至5月的封控似乎已結束，對美團復甦感樂觀，同樣相信今年EBITDA收支平衡的目標可達成，看好集團長線復甦及發展，目標價看240元，潛在升幅21.2%，評級「增持」。高盛亦指美團核心盈利勝預期，目標價看252元，潛在升幅27.2%，評級「買入」。 新車將發布 理想汽車漲12% 另外，昨日科指股的大贏家為理想汽車(2015)，全日急升12.4%或12.5元，報113.3元，成交額13.68億元，為表現最佳科指成分股，過去一個月更已累升逾33%。集團創辦人、董事長兼首席執行官李想在網絡公布，新車款理想L9將於本月21日發布，下月全國試駕，8月交付，倘疫情受控，估計9月可交付逾萬部。花旗早前亦有報告指，管理層透露L9的毛利率目標可達25%，較另一車款「理想ONE」的22%高；而集團目前毛利率22%，目標是今年維持高於20%。