半島酒店上季出租率僅38% 郭敬文：美旅客對港印象負面

營運全球半島酒店的大酒店(045)公布6月底止中期業績，受累物業估值減少及倫敦新酒店折舊等影響，半年由盈轉虧4.48億元。董事總經理兼行政總裁郭敬文指，香港業務在第二季尤見弱勢，稱美國旅客對港印象偏向負面，情況不會在即時見到改變，並認為目前最重要做好外部溝通及宣傳，令外界重拾信心。 香港半島酒店第二季出租率僅38%，按季少8個百分點，按年少6個百分點；平均房租6,628元，按季跌7.5%，按年升8.7%。

稱港有很多優點 要重拾自信 郭敬文指，傳統上下半年業務表現會較上半年佳，惟目前判斷本地業務下半年情況仍言之尚早。他指，外國旅客對中港的負面印象源自政治及貿易戰因素，加上部分對港仍有旅遊警告，影響長遠旅客回流；並認為香港仍有很多優點，要有信心去改變外國印象，改變外界負面的印象。

至於內地王府井酒店表現仍佳，郭敬文指是受內地旅客及外交等需求帶動，並強調對中國經濟前景有信心。 10 月卸任 未透露接班人選 另外，擔任集團行政總裁一職長達22年的郭敬文，將於今年10月卸任，並留任為執行董事及兼任行政總裁顧問，直至明年5月。郭敬文未有透露接班人選，但指未來會先放假，或者與朋友談談下一步計劃，但暫時未有任何計劃，並指任內的大收獲是一同併博的同事及團隊精神，並幸運在任內覓得好地段，籌建了5間半島酒店。