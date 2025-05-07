半島酒店上季大中華區出租率升房租跌 大酒店：香港業務偏軟

香港上海大酒店(045)公布上季營運數據，今年首3個月大中華地區半島酒店出租率為55%，按年多4個百分點；平均房租4,014元，少12%；平均可出租客房收入2,211元，少半成。
大中華區房租少12% 其他區全升
其他亞洲地區半島酒店出租率為67%，增10個百分點；平均房租3,847元，升8.5%；平均可出租客房收入2,568元，多26.3%。美國半島酒店出租率為55%，多2個百分點；平均房租6,732元，增7.5%；平均可出租客房收入3,722元，多11.2%。歐洲半島酒店出租率42%，升6個百分點；平均房租10,288元，增0.5%；平均可出租客房收入4,343元，多18.5%。
山頂纜車及凌霄閣錄超預期業績
大酒店主席米高嘉道理表示，上季大中華地區業務表現各異，香港半島酒店得益於本港在3月份舉行的多個大型活動，酒店業績因而錄得較佳表現，惟酒店整體業務表現仍偏軟。淺水灣影灣園、山頂纜車及凌霄閣則錄得超出預期的業績。至於東京半島酒店業績令人滿意，酒店房租持續高企，而亞洲其他地區和美國市場亦表現不一，紐約半島酒店在完成翻新工程後取得良好的業績。而集團位於倫敦及伊斯坦堡的新半島酒店業績表現良好，將持續推動該兩家半島酒店達至穩定的盈利水平，而巴黎半島酒店業務亦表現甚佳。