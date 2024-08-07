半島酒店母企大酒店上半年轉蝕4.5億不派息　多間酒店營運業績遠遜於預期

半島酒店母企大酒店上半年轉蝕4.5億不派息，大酒店指，香港旅遊市場整體氣氛欠佳，港人北上亦影響客房業務和餐飲收入。

大酒店：香港旅遊市場整體氣氛欠佳

期內，收入49.31億元，按年升82.36%。該收入來源主要來自倫敦半島住宅公寓完成出售四套單位後所獲得的17億元收益。上半年，基本虧損2.57億，去年同期則錄基本盈利2,500萬元。

集團表示，業績遜於去年同期，主因是由於多家酒店的營運業績遠低於預期，加上利率上升導致利息成本增加，出售倫敦半島住宅公寓的收入回收時間較預期更長，此外，物業重估也錄得了預期之外的虧損。

相比2023年上半年，香港半島酒店2024年上半年的收入和平均房租表現理想。然而，香港旅遊業市場的整體氣氛欠佳，當中以過往一直表現強勁的美國及歐洲長途旅遊市場尤為疲弱。近期，香港市民興起北上前往鄰近的深圳市，體驗較廉宜的的食肆和酒店住宿，對本港餐飲業造成廣泛影響。