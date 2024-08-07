半島酒店母企大酒店上半年轉蝕4.5億不派息　多間酒店營運業績遠遜於預期

半島酒店母企大酒店（045）公布，截至2024年6月底止中期業績，集團總虧損4.48億元，近4.5億元，2023年同期盈利9,400萬元；每股虧損0.27元，不派中期息。集團解釋，旗下多間酒店營運業績遠遜於預期。
大酒店：香港旅遊市場整體氣氛欠佳
期內，收入49.31億元，按年升82.36%。該收入來源主要來自倫敦半島住宅公寓完成出售四套單位後所獲得的17億元收益。上半年，基本虧損2.57億，去年同期則錄基本盈利2,500萬元。
集團表示，業績遜於去年同期，主因是由於多家酒店的營運業績遠低於預期，加上利率上升導致利息成本增加，出售倫敦半島住宅公寓的收入回收時間較預期更長，此外，物業重估也錄得了預期之外的虧損。
相比2023年上半年，香港半島酒店2024年上半年的收入和平均房租表現理想。然而，香港旅遊業市場的整體氣氛欠佳，當中以過往一直表現強勁的美國及歐洲長途旅遊市場尤為疲弱。近期，香港市民興起北上前往鄰近的深圳市，體驗較廉宜的的食肆和酒店住宿，對本港餐飲業造成廣泛影響。
大酒店：港人北上影響客房業務和餐飲收入
大酒店行政總裁郭敬文表示，集團的各項業務前景仍存有變數。香港的長途休閒旅客市場仍然疲弱，加上地緣政治局勢緊張，大中華地區接待美國休閒旅客的前景仍是集團所關切的問題。香港市民跨境北上深圳消費的現象勢將持續，或會影響客房業務和餐飲收入。
他說，山頂纜車繼續為旅客帶來引人入勝的體驗，對來自中國內地和其他亞洲地區的旅客份外吸引。儘管住宅出租率仍在復甦，本地及外籍人士市場正漸漸恢復對淺水灣影灣園住宅單位的需求。