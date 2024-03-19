半島酒店母企大酒店去年轉賺1.46億派息8仙　預計日本業務繼續增長

大酒店 預計日本業務繼續增

大酒店集團展望，旗下各項業務前景大致良好，特別是大中華地區的業務。香港的長途休閒旅客市場仍然疲弱，加上地緣政治局勢緊張，大中華地區接待美國休閒旅客的前景仍是集團所關切的問題。集團又對酒店業務感到審慎樂觀，預計日本和巴黎的業務將繼續增長，而北京和上海預期可受惠於國內市場的業務，前景明朗。美國酒店的房租保持高企，前景穩定。

集團又指，有信心全新的山頂纜車將為旅客帶來引人入勝的體驗，亦樂見愈來愈多來自亞洲各地的旅客到訪山頂；住宅出租率仍在復甦，本地及外籍人士市場對淺水灣影灣園住宅單位的需求亦有所回升。