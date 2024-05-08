半島酒店首季出租率46%　大酒店：歐美長途旅客人次仍遜預期

大酒店集團（045）公布截至3月底止首季營運數據，旗下的香港、其他亞洲地區、歐美酒店，首季平均可出租客房收入按年都有增長，但按季都跌。大酒店指，歐美長途旅客人次仍遜預期。

商業物業及出租物業方面，首季的住宅出租率按年上升15個百分點至90%，每平方呎每月平均租金45元，按年降2.17%；商場出租率跌2個百分點至88%，每平方呎每月平均租金140元，按年微升0.72%；辦公大樓出租率跌3個百分點至86%，每平方呎每月平均租金66元，按年升3.13%。

大酒店： 歐美長途旅客人次仍遜預期

大酒店行政總裁郭敬文表示，香港半島酒店業務前景仍未太明朗，受中美關係轉差影響，現仍欠缺歐美長途遊客，商務旅客則未至於太缺乏。他認為，歐美旅客對香港的印象仍然較差，未來會加強對外宣傳香港是安全的旅遊城市，集團亦透過出訪中東吸納客源，相信本地酒店業前景仍有機會復蘇。

郭敬文承認，隨著內地開放更多出境遊的國家及地區，內地旅客有更多旅遊選擇，本地酒店業因而普遍面對業務或影響的問題，他認為最重要是維持香港的吸引力。

大酒店主席米高嘉道理表示，在2024年首季，喜見大中華地區業務已錄得改善，當中以香港半島酒店的業務表現穩定，但長途訪港旅客人次仍遜於預期；東京半島酒店業務強勁，酒店房租持續高企，而亞洲其他地區及美國市場的業務亦表現理想；位於倫敦及伊斯坦堡的新酒店則尚未達到穩定的盈利水平。