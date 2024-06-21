半年展望｜安踏攜程成潛力股 券商料恒指有力越二萬關

恒生指數本月暫仍有1.4%進帳，連升5個月，累計今年則漲7.6%或1,288點，至昨收報18,335點。凱基亞洲及星展昨把脈港股下半年走勢，兩者對恒指目標均逾二萬點，當中兩行揀選的潛力股中，安踏體育(2020)、攜程(9961)、平安保險(2318)及騰訊控股(700)均同時被相中。

凱基亞洲發布的下半年市場展望中，指今年下半年好淡爭持格局，會稍為轉至傾向利好因素，包括樓市「組合拳」加快內地房地產觸底；國企積極的股東分紅；內地北水及外圍資金流入估值相對低廉的港股。該行的基礎預測是恒指未來6個月較大機會達20,900點，每股盈利增7.5%，對應預測市盈率10.22倍，一年最大潛在升幅22%。