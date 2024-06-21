半年展望｜安踏攜程成潛力股 券商料恒指有力越二萬關

恒生指數本月暫仍有1.4%進帳，連升5個月，累計今年則漲7.6%或1,288點，至昨收報18,335點。凱基亞洲及星展昨把脈港股下半年走勢，兩者對恒指目標均逾二萬點，當中兩行揀選的潛力股中，安踏體育(2020)、攜程(9961)、平安保險(2318)及騰訊控股(700)均同時被相中。
凱基亞洲發布的下半年市場展望中，指今年下半年好淡爭持格局，會稍為轉至傾向利好因素，包括樓市「組合拳」加快內地房地產觸底；國企積極的股東分紅；內地北水及外圍資金流入估值相對低廉的港股。該行的基礎預測是恒指未來6個月較大機會達20,900點，每股盈利增7.5%，對應預測市盈率10.22倍，一年最大潛在升幅22%。
凱基薦五大投資主題
該行推介五大投資主題，包括營運受惠經濟上行的騰訊及港交所(388)；受惠內地樓市政策鬆綁的平保及海爾智家(6690)；受惠國企改革的聯通(762)及建設銀行(939)；受惠電力需求增長的華潤電力(836)及東方電氣(1072)；以及積極走出去擴展業務的安踏、攜程及泡泡瑪特(9992)。
凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，料內地今年有望達成5%的經濟增長目標，基於內地經濟有望穩健增長，加上估值吸引，資金有機會進一步流入港股，帶動恒指突破上半年高位。但他相信，港股在18,000點水平，機構投資者會繼續掃貨，資金會持續流入。另一支持因素為北水，他指自農曆新年後港股通幾乎全面吸資，相信由於內地利率下行及樓市疲弱，資金尋出路下，港股高息板塊成目標，除非港股升至估值高位，否則北水利率套戥在下半年會持續。
星展料中資股反彈
星展發布下半年中港股市展望，指雖然內房對中國經濟及金融體系穩定有重大影響，但隨流動性改善，相信中資股可於內房整固期中反彈，恒指12個月目標價看20,300點，並建議在互聯網及科技硬件板塊尋寶。星展的十大首選股中，將貝殼 (2423)剔除，並加入平保，其餘9股為瑞聲科技(2018)、中國移動(941)、中國石化(386)、華潤啤酒(291)、新秀麗(1910)、小米集團(1810)、騰訊、安踏及攜程。