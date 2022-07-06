半年展望｜瑞銀薦銀行股 叫沽地產 港股受制二萬二 大行樂觀

瑞銀報告指，MSCI香港及恒生指數上月分別有1%及2%回報，較環球指數跌9%，已大幅跑贏，主要是非銀行的金融股及濠賭股造好，抵銷公用及地產股弱勢，惟目前MSCI香港估值在13.9倍，較歷史平均仍低0.9個點子。

中銀恒生友邦列首選股

該行認為下半年投資三大主題，分別受惠加息周期的本地銀行股、具高息概念股、及預測今年年底中港澳或通關的受惠股份，並因而推介7隻首選股，分別為友邦保險(1299)、恒生銀行(011)、中銀香港(2388)、長江和記實業(001)、電訊盈科(008)、銀河娛樂(027)及金沙中國(1928)。

相反，瑞銀指美國加息下，雖然本地銀行同業拆息(HIBOR)升勢滯後，但走勢仍然會與美息一併向上，推升本地按揭利率，並令樓價受壓，同時拖累本地地產股。該行兩大看淡股份均為地產股，分別為太古地產(1972)及恒基地產(012)，目標價分別17.4元及28.6元，較現價低8.3%及1.7%。

瑞信下半年看24700點

瑞信亦有報告亦指，下半年應聚焦內地通關及政策與監管放鬆主題，認為在內地經濟持續復甦、新冠肺疫封控政策稍放寬及潛在刺激經濟措施下，內地股票市場會繼續反彈，且估值仍非常吸引。不過由於盈利預測下調，該行因而將恒指目標由26,200點，下調至24,700點，惟較現價仍有逾2,800點升幅；滬深300目標由5,760點，降至5,050點；MSCI中國目標由91點，減至85點。

渣打估可上闖二萬四

另外，渣打香港認為在環球衰退風險升溫下，投資者宜減低股票持倉，並增加債券的比例。該行財富管理投資策略主管梁振輝表示，內地放寬監管及推出刺激經濟措施下，相信中港股下半年會跑贏歐美市場；至於市場憧憬美國本周撤銷部分對華關稅則只有利個別行業及市場短線氣氛，長線正面作用有限。他認為，恒指上半年在18,000點水平已見低位，相信下半年在兩萬大關會有強勁支持，倘二萬二關企穩，有望上衝至24,000點水平，並看好原材料、工業、通訊、金融及能源股等板塊。

債券市場方面，該行財富管理高級投資策略師林嘉文指，成熟市場的高收益債券及亞洲美元債看高一線，而個別內房仍有違約風險，在整個板塊債務情況明顯改善之前，即使息率吸引，亦應謹慎投資。