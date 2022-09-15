半年新低｜恐美下周加息1厘 大摩料試萬七 趨最熊預測

美國上月通脹意外繼續高企在8.3%，拖累美股隔晚大瀉近4%，亞洲股市昨接力走弱，恒生指數最多挫529點，全日在不足200點波動，收市跌479點或2.5%，報18,847點，累計本月已瀉5.6%，再失守萬九關及創近半年低。摩根士丹利發報告指，股市大挫反映市場預測美國下周最少加息0.75厘，並有機會大幅加息1厘，並估計恒指短線逼近該行的最熊預測，即17,000點，潛在跌幅有1,847點或9.8%。

大摩指，恒指與該行基本預測21,500點的距離將愈來愈遠，並指大市裂口下挫的機會上升，籲持續減持科技、半導體及互聯網板塊。同樣估計會邁向最熊預測的指數，還包括MSCI新興市場指數，最熊估890點；以及MSCI中國指數，最熊估55點。相反，大摩認為日本東證指數在日圓弱勢下，觸及該行最熊預測1,640點的機會愈來愈低。

大市再失萬九關後，目前恒指牛熊證街貨仍以牛證為主，好友的牛證收回重倉區守在18,500點水平。

野村憂美通脹長期高企

野村亦憂慮美國加息步代會急加速。該行指，他們一直強調工資及物價的螺旋式上升，會令通脹日益失控並長時間處高位，而按最新數據，相關風險正開始成為現實，亦因而令下周加息1厘的機會率由通脹數據公布前的0%，大增至約20%。目前美國聯邦基金利率為2.25厘至2.5厘，野村料下周將加息1厘，11月及12月兩次議息會分別加半厘。

北水13億撈盈富 空軍42億炸

大市再失萬九之際，北水卻再見出動，滬深港股通合共淨買額49.64億元，按日多近1.3倍，為近兩個半月最多，當中上海佔22.82億元，深圳佔26.82億元。盈富基金(2800)成內地投資者撈底目標，淨買額高達12.75億元；不過盈富同時為空軍目標，昨沽空額41.84億元，佔整體沽空額205億元約兩成，沽空率67.6%，為近一個月高。整體大市的沽空率則再攀逾兩成，達21.9%，為一周半來最高。

澳門7公司入標爭6賭牌

科技及濠賭股兩邊走，前者領跌，百度(9888)大跌5.7%；阿里巴巴(9988)失4.5%；京東集團(9618)挫4.2%。濠賭股則見追捧，銀河娛樂(027)逆市漲0.4%，金沙中國(1928)亦升0.1%。澳門新一輪賭牌競投昨截標，共7公司投標競逐6個賭牌，除6大賭企，還包括馬來西亞雲頂的相關公司GMM，摩根大通料結果11月揭盅，並相信現時6間賭企可順利續牌。