半年檢閱｜四大內銀房產貸款共增7% 涉3.4萬億人幣

內銀工中建農四大行中期業績全出爐，在內房債務危機下備受關注的房地產貸款總額齊齊上升，四行合計共涉約3.4萬億元(人民幣，下同)，較去年底多約7.4%；而除中國銀行(3988)外，其餘三大行的房地產不良貸款率均見上升，以工商銀行(1398)錄6.68%最高。

工行內房不良貸款率達6.7%

昨日工行及中行公布中期業績中，前者房地產業貸款總額7,671.9億元，較去年底多5.9%，行業的不良貸款率6.68%，多0.54個百分點；後者錄8,461.73億元，增9.4%，行業不良貸款率5.11%，少2.12個百分點；建設銀行(939)則錄8,333億元，增8.1%，行業不良貸款率4.76%，增0.4個百分點；至於農業銀行(1288)則錄9,500.12億元，升6.6%，行業不良貸款率5.79%，增0.31個百分點。

不過，四大行的整體不良貸款率則齊齊下跌，以中行錄1.28%最低，較去年底少0.04個百分點；最高的建行亦只有1.37%，下降0.01個百分點。惟要留意是，四行的整體不良貸款餘額均較去年底見最小6.6%升幅，以農行增8.6%最高，至2,943.87億元；建行亦升8.1%，至3,166.36億元。

淨息差全收窄 下半年續受壓

另一個受關注的焦點，是內銀淨息差明顯收窄。四大行中以農行按年大減0.36個百分點，至1.66%，表現最差；工行亦縮0.31個百分點，至1.72%；建行亦跌0.3個百分點，至1.79%；中行則錄1.67%，惟跌幅亦最小，跌0.09個百分點。

中行副行長張毅表示，下半年淨息差仍面臨較大壓力，主要由於中國人民銀行在今年6月及8月再下調貸款市場報價利率(LPR)，加上美國聯儲局加息進入尾聲，收窄外幣淨息差的改善空間。

不過他指，集團會繼續協調境內人民幣貸款，並拓展外幣資產投資，提升外幣資產的收益率。