半年結算｜有波幅無變幅 港股半年失4% 中石油最強

環球利率持續高企，美國聯儲局主席鮑威爾重申或須再加息，美元走強，拖累人民幣續於7個月低位徘徊，港股期指結算日再失萬九關，全日跌237點，報18,934點。今日亦為半年結，三大指數累瀉介乎4.2%至4.7%，恒生指數半年波幅逾4,600點或兩成，最佳藍籌為中國石油(857)累飆52%，最差為碧桂園服務(6098)及碧桂園(2007)，兩隻「孖寶」累瀉逾四成。

人民幣匯價走弱，離岸價兌一美元昨曾低見7.2661，為去年11月以來最低，上半年累瀉半成，在岸價曾報7.2515，上半年累減5.1%，再傳國有銀行入市力撐7.25關，為本周第三次出手，惟暫未見效。分析認為人民幣疲弱或有助支持內地經濟，但同時不希望貶值速度過快，為市場帶來恐慌。滙豐報告指，倘人民幣在未來數日再次走軟，中國人民銀行很有可能推出更多固定匯率指導或其他外匯政策措施。

洪灝料人幣下試7.3 中央或推措施

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝認為，人行對目前的人民幣走勢並不滿意，料將採取進一步行動來調整市場預期。他料人民幣未來兩個月或跌至7.3，加上增長前景疲弱，將促使中央政府出台更多刺激措施。

國泰君安看好中特估

國泰君安報告預期在岸人民幣今年於6.5至6.97水平上落，全年預期為6.7，短期港股跟匯率及海外流動性相關，又認為「中特估」或將成為港股新的核心資產。

浦發銀行則料人幣年底見6.7，並指若中美經濟分化拐點出現，將支持人民幣走強，吸引外資流入，海外中資股尤其是新經濟板塊有望率先反彈。下半年A股有望改善，預計先進製造、新能源、人工智慧、新興消費等新經濟行業有望獲得突出表現。